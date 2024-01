1ère édition du PRINNOV : La Direction générale du budget remporte le premier prix de l’excellence

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les lauréats de la première édition du PRINNOV/MEFP 2023 du ministère de l’économie, des finances et de la prospective sont connus depuis le vendredi 26 janvier 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans l’optique de promouvoir la culture de l’excellence afin de contribuer au développement socioéconomique du Burkina Faso, le ministère de l’économie a initié une récompense dénommée PRINNOV/MEFP au profit des acteurs du domaine de l’économie et de la finance.

Le ministre en charge de l’économie, Aboubacar Nacanabo, a salué la tenue de cette première édition du PRINNOV/MEFP. Egalement, il a précisé que cela vise à promouvoir l’excellence au sein du ministère afin d’avoir un service de qualité.

« Dans le monde de l’entreprise, ceux qui n’innovent pas, cessent de vivre, donc l’innovation permet à l’entreprise de se positionner et apporter de la valeur. Nous sommes des serviteurs de l’Etat et nous devons faire en sorte que le service qu’on rend à la population soit un service de qualité. Ce soir l’excellence qui a été célébrée montre que les agents du ministère ont les capacités pour offrir ce service de qualité », a-t-il indiqué.

Pour cette première édition, 25 projets d’innovations ont été reçus dans trois catégories différentes à savoir le prix de la créativité, de l’émergence et de l’excellence. Dans la catégorie de la créativité, le 2e prix a été remporté par la direction générale des affaires immobilières et le premier prix est revenu à la Direction générale du trésor et de la compatibilité publique.

Quant à la catégorie de l’émergence, le 2e prix a été remporté par la direction générale des impôts pour son projet e-cadastre et le Secrétariat exécutif de la politique nationale de développement s’en est sorti avec le premier prix.

Dans la catégorie excellence, c’était le Fonds burkinabè de développement économique et social qui a remporté le 2e prix et la Direction générale du Budget a remporté le 1er prix pour sa plateforme e-bulletin.

Les prix sont composés de trophées et d’attestations. En plus, quatre prix spéciaux ont été également remis à des personnalités morales et physiques pour leur engagement pour le développement socioéconomique du Burkina.

Diane Sama, directrice générale adjointe du budget, a manifesté sa satisfaction. « Au nom de tous les agents, nous sommes très fiers de recevoir ce prix. Le e-bulletin est une plateforme qui a été mise en place pour faciliter l’accès aux bulletins par les agents publics de l’Etat. Quelque soit le lieu où ils se trouvent, ils peuvent accéder à leurs bulletins », a-t-elle laissé entendre.

En rappel, PRINNOV/MEFP a été adopté par l’Assemblée Législative de Transition (ALT) à travers la loi 2023/0420/MEFP/K du 22 août 2023.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite