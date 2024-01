Contribution à l’effort de paix : Quatre associations de la diaspora mobilisent plus de 8 millions de francs CFA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, accompagné de la ministre chargée de la Coopération régionale Madame Stella Eldine KABRE/ KABORE et d’autres collaborateurs, a présidé ce samedi 27 janvier 2024 à Ouagadougou, une cérémonie de remise de contributions à l’effort de paix, de la part de quatre structures, dont trois associations de Burkinabè vivant à l’étranger, et l’association des anciens fonctionnaires burkinabè des Nations-Unies.

Au total, c’est un montant de 8 millions 205 mille francs CFA, qui a été mobilisé par les différentes structures. Ces contributions se composent comme suit : l’association des Tamasheq residant en Côte d’Ivoire: 2 millions de francs CFA ; l’association des anciens fonctionnaires des Nations unies : 1 million 135 mille francs CFA ; le groupe d’amis de la diaspora burkinabè de Belgique : 4 millions 70 mille francs CFA et l’association des Burkinabè de Liban : 1 million de francs CFA

De vive voix, les représentants des différentes structures, ont salué l’engagement des autorités dans la prise de mesures, pour plus de résultats dans la lutte contre l’insécurité. Au delà du geste financier, ils ont exprimé leur soutien moral aux autorités et aux forces combattantes, pour les efforts consentis au quotidien dans le cadre de la reconquête du territoire national.

Ils invitent par ailleurs d’autres structures, à aller dans le sens de la mobilisation des ressources, afin d’augmenter le niveau des contributions entrant dans le cadre de l’effort de paix au Burkina Faso. « Lorsque le geste est grand, ce qu’il porte est forcement grand, et ce que vous avez fait aujourd’hu est un grand geste, peu importe le montant », a réagi Karamoko Jean Marie TRAORE à la suite de la remise des contributions par les différentes délégations des structures donatrices.

Au nom de l’ensemble du gouvernement et de son Excellence Monsieur le Pésident de la Transition Chef de l’État le Capitaine Ibrahim TRAORE, le chef de la diplomatie burkinabè a salué « le geste et les pensées positives que chaque Burkinabè porte chaque jour pour le pays ».

Source : DCRP/MAECR-BE

