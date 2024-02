Burkina: le patron de Ganesha et de Sundeep est Etalon

publicite

Le Directeur général des sociétés Ganesha et Sundeep, Ramchandani Deepak, a été décoré au titre de ses entreprises, de la médaille de l’Ordre de l’Etalon, la distinction la plus élevée au Burkina Faso. La cérémonie de décoration a eu lieu à Ouagadougou, à la Grande Chancellerie, le mercredi 31 janvier 2024. Au total, ce sont 27 récipiendaires qui ont vu leurs mérites reconnus par l’Etat, pour services rendus à la nation burkinabè.

Dans l’après-midi du mercredi 31 janvier 2024, la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè, institution chargée de la gestion et de l’administration des récompenses et des symboles de la Nation, a décoré des femmes et hommes, qui sont reconnus comme de véritables modèles de patriotisme et d’engagement.

«Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre exceptionnel, Chevalier de l’Ordre de l’Etalon». C’est ainsi que, le Directeur général des sociétés Ganesha et Sundeep Industries, Ramchandani Deepak, a été distingué. Ce patron de sociétés citoyennes est reconnu personnellement pour son engagement aux côtés des autorités qui travaillent pour le développement du Burkina Faso qu’il considère comme sa deuxième patrie. C’est dans cette logique qu’en plus d’autres actions au profit du «pays des hommes intègre», il a été reconnu à M. Deepak sa contribution à l’effort de paix, par le biais de ses deux sociétés et à plusieurs niveaux. Il participe sans monnayer son temps, ni sa personne, à la vie socio-économique du pays qui l’a accepté comme citoyen et auquel lui aussi ne refuse rien. Son dévouement, son engagement pour le mieux-être des populations, sa contribution pour l’épanouissement de ses collaborateurs, et ses compétences ont pesé dans la désignation de l’ancien Consul honoraire de l’Inde, comme récipiendaire du jour.

Le patron des sociétés Ganesha et Sundeep Industries, a été décoré de la médaille de l’Ordre de l’Étalon, un ordre honorifique burkinabè qui récompense le mérite personnel et les services éminents, civils ou militaires, rendus à la nation.

Après avoir obtenu leur quitus fiscal auprès des services des impôts, c’est avec fierté, honneur et bonheur, que le DG des sociétés Ganesha et Sundeep Industries, et, comme lui, tous les heureux élus du jour vont arborer désormais ces signes de reconnaissance de la nation burkinabè.

Ce sont au total, 27 récipiendaires qui n’avaient pas pu prendre part aux cérémonies nationales, régionales et sectorielles de décoration à l’occasion du 11 décembre 2023, qui ont reçu, ce mercredi, leur distinction, dans l’ordre de l’Etalon, du Mérite burkinabè, de la Médaille d’honneur des Douanes, et dans les ordres spécifiques. Leurs proches, collègues et amis, venus nombreux, ont été des témoins oculaires de ces moments de bonheur.

Source : Wakat Séra

