Fonds de soutien patriotique : La chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux offre 5.000.000 de F CFA

En vue d’apporter son soutien à la lutte pour la reconquête de l’intégrité territoriale, la chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux a remis un chèque d’une valeur de 5.000.000 de FCFA au ministre en charge de l’économie, des finances et des prospectives, Aboubakar Nacanabo, le vendredi 2 février 2024, à Ouagadougou.

Suite à l’appel du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, des fils et filles du pays font des mains et pieds pour témoigner leur soutien à la transition actuelle.

Dans cette veine, la chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux n’est pas restée de marbre. Elle a exprimé son patriotisme à travers un don d’une valeur de 5.000.000 de FCFA, pour le Fonds de soutien patriotique, ce vendredi 2 février 2024, au ministre chargé de l’économie, des finances et des prospectives, Aboubakar Nacanabo.

« Vous savez, le secteur minier est lourdement touché par la crise sécuritaire. Il y a beaucoup de zones aujourd’hui, les sociétés minières ne peuvent pas exploiter. Il y a aussi beaucoup de zones où les artisans miniers ne peuvent pas exploiter l’or du fait des questions sécuritaires. Alors, il faut aider le gouvernement à mettre fin à cette crise », a de prime à bord mentionné Abdel Khalifa Diarra, président de la chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux.

A travers ce geste, la chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux entend apporter sa contribution pour l’effort de paix au Burkina Faso. Une action jugée capitale, selon Aboubakar Nacanabo, ministre de l’économie, des finances et des perspectives. Présent à cette cérémonie, c’est avec enthousiasme qu’il a reçu le chèque de la chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux.

« A monsieur le président de la chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux, nous voulons ici témoigner notre gratitude à vous et vos membres pour cet élan de solidarité », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, il a lancé un appel à tous ceux qui sont de près ou de loin à mettre la main dans la pâte, pour la reconquête du territoire national.

Pour une première, la chambre des comptoirs d’or et des métaux précieux ne compte pas se limiter à là. Elle dit perpétuer de telles actions de bonne foi jusqu’à ce que le Burkina Faso retrouve sa quiétude d’antan.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

