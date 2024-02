Coopération Burkina Faso – Venezuela : C’est parti pour les travaux de la première commission mixte

publicite

La toute première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela, a débuté ce mardi 5 février 2024 à Caracas, la capitale vénézuéliennes.

Les experts des deux pays réunis en sept sous commissions, vont passer en revue les différents projets d’accords, qui seront par la suite soumis à la signature des ministres en charge des Affaires étrangères des deux pays.

Les projets d’accords qui feront l’objet de discussions entre experts burkinabè et vénézuéliens, concernent des domaines tels que la défense et la sécurité, l’économie, l’énergie, le transport aérien, l’éducation, la formation professionnelle, la santé, les technologies, la communication et la culture.

Les experts des deux pays sont à pied d’œuvre pour examiner ces différents projets d’accords, en attendant la cérémonie officielle d’ouverture de la première commission mixte de coopération Burkina Faso-Faso-République Bolivarienne du Venezuela, qui interviendra ce 6 février 2024 à Caracas.

En rappel, c’est en 2003 que le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela ont établi leurs relations bilatérales.

La présente commission mixte de coopération, se tient conformément à l’Accord cadre signé en 2014 entre les deux parties, et conformément à la volonté affichée par les plus hautes autorités des deux pays.

Source : MAECR-BE

