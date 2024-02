En 2023, Speak Up Africa sur tous les fronts pour la santé et l’autonomie des femmes africaines

Qu’il s’agisse des grands sommets mondiaux ou des groupes communautaires locaux, Speak Up Africa a démultiplié ses efforts en 2023 pour amplifier l’engagement en faveur de la santé et du leadership féminin. Tour d’horizon d’une mobilisation remarquée aux deux bouts de la chaîne avec le programme Voix EssentiELLEs.

Une voix africaine porteuse à Women Deliver 2023

À ce sommet planétaire dédié aux droits des femmes, Speak Up Africa a brillamment porté la voix des Africaines, en faisant entendre les expériences de terrain et les attentes concrètes de femmes du continent, offrant une vision complémentaire aux discours officiels souvent déconnectés.

Par une facilitation du dialogue entre acteurs publics, privés et associatifs, l’ONG a démontré toute la pertinence des partenariats multi-acteurs pour faire avancer l’égalité des genres. Les échanges ont abouti à un constat partagé sur le rôle fondamental, pour éliminer les inégalités entre les sexes, de soutenir les organisations locales dirigées par des femmes. Leur autonomisation apparaissant comme un levier essentiel de développement durable et équitable en Afrique.

Un engagement panafricain réaffirmé à ICASA 2023

Lors de ce grand rendez-vous d’experts mondiaux et des décideurs de la lutte contre le VIH/SIDA, Speak Up Africa a réaffirmé son engagement indéfectible aux côtés des pays d’Afrique subsaharienne. L’organisation en a profité pour mettre en lumière l’efficacité de ses approches communautaires, gage de résultats concrets et durables sur le terrain auprès des populations clés. De quoi inspirer de nouveaux partenariats avec des acteurs internationaux majeurs dans la perspective de l’élimination de l’épidémie sur le continent.

Accélérer l’inclusion numérique des femmes dans la santé

En lançant en octobre l’initiative African Women in Digital Health (AWiDH) lors du Sommet Africain sur la Technologie de la Santé, Speak Up Africa a marqué une étape majeure. Face à l’immense retard du continent en matière d’accessibilité du numérique pour les femmes, ce réseau ambitionne combler un fossé encore béant.

À travers un plan d’action ambitieux autour de la formation, l’entrepreneuriat et l’investissement, AWiDH pourrait significativement accroître la place des Africaines dans la e-santé, et au-delà. Une initiative déjà saluée comme pouvant être déterminante.

Renforcer les capacités des organisations de la société civile

En première ligne sur le terrain, les associations féminines ont un rôle incontournable à jouer pour l’accès des femmes à la santé. Pleinement engagée sur ces enjeux, Speak Up Africa leur a apporté un soutien renforcé en 2023 à travers Voix EssentiELLEs.

Plus de 100 membres d’organisation locales issues du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont ainsi bénéficié de formations pointues sur la santé sexuelle, la planification familiale ou encore la lutte contre les violences basées sur le genre. Des thématiques au cœur du combat au quotidien de ces organisations, et sur lesquelles le partage d’expertise s’avérait indispensable.

Favoriser l’émergence de leaders féminins

Convaincue que l’implication des femmes aux postes décisionnels constitue un puissant levier de changement, Speak Up Africa a fait du renforcement de leadership féminin une priorité en 2023. Ainsi, pas moins de 200 femmes ont pu développer leurs compétences lors d’ateliers interactifs.

L’objectif est de leur donner les moyens de prendre la parole en public, de mobiliser et fédérer autour des enjeux sanitaires du continent. Par ailleurs, 3 leaders issues du programme Voix EssentiELLEs ont été soutenues pour intégrer des instances de gouvernance de la santé publique régionales ou nationales. Une avancée tangible vers une représentation accrue des Africaines dans les positions d’influence.

Unir les forces vives pour l’égalité des genres

Voix EssentiELLEs symbolise la force des partenariats entre organisations publiques, privées et de la société civile pour accélérer les progrès vers l’égalité des genres. Son approche collaborative et inclusive a porté ses fruits en 2023 et inspiré de nouvelles ambitions pour les années à venir.

Harouna DRABO

