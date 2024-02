Burkina Faso : « Il n’y a plus de Mouta Mouta dans l’organisation du Hadj »

Dans ce communiqué du ministère en charge de l’administration territoriale, « les détenteurs de visas autres que les visas Hadj ne sont pas autorisés à faire le Hadj ». Par ailleurs, la liste officielle des pèlerins est vérifiable ici. Une source proche du Comité national de suivi du pèlerinage confie : « Il n’y a plus de Mouta Mouta dans l’organisation du Hadj au Burkina Faso. Si tu as payé et que tu n’as pas ton nom sur la liste, c’est un problème. Il faut aller voir l’agence de voyage ». La lutte contre les fraudes dans l’organisation du Hadj est ainsi engagée.