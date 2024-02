Amélioration de la santé des populations : Le ministre Kargougou fixe des contrats d’objectifs avec les directions transversales de son département

publicite

Le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Robert Kargougou et le secrétaire général Dr Issa Ouédraogo ont participé ce jeudi 15 février 2024 à la présentation des contrats d’objectifs. Cette session a concerné les directions transversales du département.

Ce jeudi 15 février, c’est la Direction générale des finances (DGF), la Direction des marchés publics (DMP), la Direction de la communication et des relations presse (DCRP), l’Inspection générale des services de santé (IGS) et le Bureau comptable matière (BCM) qui ont présenté leurs contrats d’objectifs à la hiérarchie. Tour à tour, chaque responsable a présenté les actions spécifiques qu’il envisage de mettre en œuvre au cours des deux prochaines années.

Après chaque présentation, le ministre Kargougou et le secrétaire général ont fait des observations à chaque responsable avant de donner des orientations pour plus de performance et une bonne mise en œuvre des activités, tout en tenant compte de la crise sanitaire et sécuritaire que connait le pays. Toutes les actions envisagées doivent, à terme concourir à l’atteinte des objectifs assignés au premier responsable du Ministère de la santé et de l’hygiène publique (MSHP).

Pour rappel, le contrat d’objectifs porte sur les actions prioritaires conduites par le ministère. Il constitue un outil de pilotage indispensable pour assurer la bonne utilisation des ressources et des moyens alloués aux responsables des structures pour l’exercice de leurs missions. Le contrat d’objectif est organisé autour des grandes orientations stratégiques du Plan national de développement sanitaire (PNDS) et du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PASD).

Source : DCRP-MSHP

