Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL) : Le Mali, pays invité d’honneur de la 7e édition

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le comité d’organisation de la 7e édition du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL), face à la presse ce vendredi 16 février 2024 à Ouagadougou, a donné plus de détails sur la tenue de l’événement devant se tenir du 20 au 27 février 2024, dans la commune rurale de Komsilga.

La suite après cette publicité

Du 20 au 27 février 2024, dans la commune rurale de Komsilga, il se tiendra la 7e édition du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL), autrefois foire internationale agrosylvopastorale, sous le thème : « Impact de la crise sécuritaire sur le secteur sylvo-pastoral : états des lieux et perspectives ».

Il est attendu la participation des 13 régions, des 45 provinces et des plus de 300 communes du Burkina Faso. Il est aussi attendu des pays comme le Niger, la Côte d’Ivoire et le Mali en tant que pays invité d’honneur.

Le « Kuuri d’Or », des dires de Jean Victor Ouédraogo, le président de l’Association pour le développement du monde rural (ADMR), initiatrice du SIAEL, est l’une des innovations majeures de l’édition. « A travers cette activité, nous voulons promouvoir l’excellence dans la production et la valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux au Burkina Faso », a fait comprendre Jean Victor Ouédraogo.

M. Ouédraogo dit également vouloir à travers ce salon, « créer un environnement propice à la réussite des jeunes et des femmes dans les secteurs productifs agro-sylvo-pastoraux et susciter un partenariat mondial en réponse aux défis climatiques, sanitaires et sécuritaires auxquels le monde rural est confronté ».

Diverses récompenses pour les « héros » du monde rural

« Nous récompenserons les meilleurs acteurs du secteur à travers diverses catégories individuelles et collectives, soulignant ainsi l’importance de chacun dans la dynamique de développement du monde rural », a informé le Président du comité d’organisation (PCO).

Il est ainsi prévu pour l’édition 2024, des Prix officiels « Kuuri d’Or », « Kuuri d’Argent » et « Kuuri de Bronze ». Des prix spéciaux souligneront l’apport des acteurs d’appui au développement du monde rural, a en outre dit le PCO.

Cette 7e édition a été placée sous le très haut patronage du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla ; le parrainage du Ministre en charge de l’Agriculture et le co-parrainage du Ministre en charge de l’Environnement.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite