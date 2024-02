CREATIVE : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AO)

publicite

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AO)

AO n° : RFQ-IGR 015

Description : fourniture de pauses café et déjeuner

Date de publication de l’AO : 16 février 2024

Date limite de réception des offres : 23 février 2024

Heure limite de réception des offres : 17 h 00 GMT heure locale

Émis par : Creative Associates International, Inc., Washington, DC, au nom de Inclusive Governance for Resilience (IGR)

Financé par : l’agence de développement international des États-Unis (USAID),

Contrat n° 72068521CA00004

Creative Associates International, Inc., agissant dans le cadre de Inclusive Governance for Resilience (IGR) au Burkina Faso émet le présent appel d’offres pour la fourniture de service de traduction dans les pages annexées. Creative exécute un projet officiel de l’Agence de développement international des États-Unis (USAID) dans le cadre du contrat USAID n°. 72068521CA00004,

Toutes les correspondances et/ou questions concernant cet AO doivent indiquer en référence le numéro d’appel d’offres ci-dessus et être envoyées à l’adresse électronique suivante : [email protected] en mettant en copie [email protected].

Veuillez soumettre votre offre pour la fourniture des biens décrits dans les pages en annexe conformément aux conditions de l’AO.

L’appel d’offre doit comprendre :

Formulaire Appel d’offre (à remplir par le soumissionnaire)

Lettre d’accompagnement

Attestions de bonne exécution et contrats des Prestations similaires

IFU et RCCM



Creative encourage les soumissionnaires à manifester leur intérêt pour ce marché en soumettant une offre conformément aux instructions contenues dans l’appel d’offre. Creative attribuera le marché aux soumissionnaires qui soumettront la meilleure offre.

Pour être pris en considération, les soumissionnaires doivent soumettre un devis complet au plus tard à la date et à l’heure limites de soumission de l’offre indiquées sur la première page. Les soumissionnaires doivent s’assurer que l’offre est bien rédigée en français, qu’elle est facile à lire, qu’elle suit les instructions fournies et qu’elle ne contient que les informations demandées. […] RFQ Restauration



