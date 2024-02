MENAPLN : Wendpanga Michel Abdoul Kader KONDOMBO dirige désormais le cabinet

publicite

Ce mardi 20 février 2024, le Dr Souleymane COULIBALY a passé la main à Wendpanga Michel Abdoul Kader KONDOMBO, dans les fonctions de Directeur de cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des Langues nationales.

Nommé en Conseil des ministres du 7 février dernier, le nouveau Directeur de Cabinet, Wendpanga Michel Abdoul Kader KOMDOMBO, succède au Dr Souleymane COULIBALY, en place depuis le 30 novembre 2022.

Le ministre Jacques Sosthène DINGARA à l’endroit de monsieur KOMDOMBO, a donné l’assurance de l’accompagnement de tout le cabinet, composé entre autres, d’une vingtaine de Conseillers techniques et chargés de missions.

Des témoignages mutuels de gratitude entre le Dr COULIBALY et ses désormais anciens collaborateurs, ont été chaleureusement échangés pour d’une part le service rendu au cabinet et au ministère et de l’autre, la confiance placée en lui à ce poste où il reconnaît avoir été soutenu.

Cette confiance se trouve d’ailleurs maintenue puisque le Dr COULIBALY est appelé aux fonctions d’Inspecteur général des services. Aux côtés désormais d’un ministre à la vision réformiste et face à de nombreux défis de transformation qualitative de l’éducation nationale, le tout nouveau Directeur de Cabinet, très reconnaissant, a pris l’engagement d’œuvrer à la réussite de cette exaltante mission.

Source : DCRP/MENAPLN

