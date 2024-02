Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara accorde la grâce présidentielle au général Dogbo Blé et à Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul

publicite

0 Partages Partager Twitter

En Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara vient d’accorder, ce jeudi 22 Février 2024, la grâce présidentielle à 51 personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors de la crise post-électorale de 2010-2011 et pour atteinte à la sûreté de l’État. Il s’agit entre autres du général Dogbo Blé Bruno, ex-chef d’Etat-Major et Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul, proche de l’ex-Président de l’Assemblée Nationale, Guillaume SORO.

La suite après cette publicité

Fidèle Sarassoro, le Ministre-Directeur de cabinet du chef de l’Etat ivoirien et secrétaire exécutif du conseil de sécurité (CNS) dans le communiqué final d’une réunion de cet organe présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara, a indiqué que « le président de la République, conformément à son engagement d’œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays a informé le conseil national de sécurité de sa décision d’accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l’État…

Parmi ces personnes figurent notamment MM. Dogo Blé Bruno, Gnatoa Katet Paulin, Kassé kouamé Jean Baptiste, et Koné Kamarate Souleymane », a-t-il fait savoir ajoutant que les personnes bénéficiant de cette grâce sont portées à 51.

En outre, le communiqué apprend que le président de la République a instruit le garde des sceaux, ministre de la justice en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de six personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées (Atteinte à la sûreté de l’État).

Le Ministre-Directeur de cabinet a rapporté également que le chef de l’Etat ivoirien « a donné des instructions au Premier ministre de prendre des mesures immédiates pour l’érection dans les plus brefs délai d’un mémorial en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années », a-t-il fait savoir.

Ce monument commémoratif, a-t-il expliqué, devrait, en plus de servir de lieu de mémoire, vise à raviver la flamme de la Paix dans les cœurs et les esprits des Ivoiriens.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite