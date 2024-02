Dori : Après une attaque terroriste dans son diocèse, Mgr Dabiré invite à prier pour les égarés 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué signé de Monseigneur Laurent B. DABIRE, Evêque de Dori, à la suite de « l’attaque terroriste dont a été victime la communauté catholique d’Essakane-Village ce jour 25 février 2024 ».

C’est dans la foi et dans l’espérance que nous portons à votre connaissance l’attaque terroriste dont a été victime la communauté catholique d’Essakane-Village ce jour 25 février 2024 alors qu’elle était réunie pour la prière du dimanche. Le Bilan provisoire fait état de 15 fidèles tués, dont douze (12) sur place et trois (3) décédés au CSPS par suite de leurs blessures; et de deux (02) blessés.

La suite après cette publicité

En cette circonstance douloureuse, nous vous invitons à la prière pour le repos en Dieu de ceux qui sont morts dans la foi, pour la guérison des blessés et pour la consolation des cœurs éplorés.

Prions aussi pour la conversion de ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans notre pays. Que nos efforts de pénitence et de prière en ce temps béni du carême nous obtiennent la paix et la sécurité pour notre pays le Burkina Faso.

Fait à Dori, le 25 février 2024

Pour le compte de Mgr Laurent B. DABIRE, Evêque de Dori,

Abbé Jean-Pierre SAWADOGO

Vicaire Général du Diocèse de Dori

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite