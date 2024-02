Toilettage de chiens à Ouaga : Quand passion et business font bon ménage !

publicite

Le chien, animal domestique, est souvent sollicité, soit pour jouer le rôle de gardien de maison, soit comme animal de compagnie. Un chien reste un chien, mais chien n’est pas chien, dit-on. A Ouagadougou, l’une des dernières tendances, c’est la possession de chiens de race. Ce type de chiens, naguère aperçus chez les étrangers, semble de plus en plus prisé par les nationaux. Cet animal requiert un certain nombre de soins particuliers. Cela pour qu’il soit apte à jouer son rôle, aussi pour ne pas être un danger pour son maître. Un fait qui développe un business connexe, au plaisir des entrepreneurs du domaine. Dans cette avalanche de débouchés, l’on y trouve des vétérinaires, des vendeurs d’aliments, des dresseurs, etc. Zoom sur le toilettage des chiens avec « Mister Croquettes », un petit paradis sur terre pour ces mammifères de l’ordre des carnivores.

A Wem-Tenga, un quartier en plein cœur de la ville de Ouagadougou, se situe la « Maison du chien ». Un grand local peint en blanc et rouge avec un design à l’effigie du « meilleur ami de l’Homme ». Avant d’avoir accès à la cour, une boutique nous tend les bras. Elle est dédiée à la commercialisation de tout ce qui convient au bien-être de la race canine.

Une fois au sein de la cour, une grande surface est aménagée pour l’épanouissement des animaux. Ici c’est chez « Mister Croquettes ». Une structure spécialisée dans la vente d’aliments, de compléments alimentaires et autres objets participant au bien-être des canidés. L’activité phare de cette structure, c’est le toilettage de chiens.

Mister Croquettes est dirigée par Fayçal Tietiembou qui commence son aventure en 2013. Celui-ci est un grand passionné de chiens. A cette époque, il transforme sa chambre à coucher en une boutique des produits pour chiens. Par la suite, dans l’optique d’approfondir ses connaissances dans le traitement des chiens, il se laisse bercer par le goût de l’aventure et atterrit en Europe.

Là-bas, il découvre le métier de toilettage de chiens. Dans sa tête, cela résonne comme un appel divin. Vouant un amour incommensurable pour cet animal, il se forme et acquiert des connaissances relatives au toilettage et au bien-être de la race canine.

A son retour dans son Faso natal, il décide de mettre ses connaissances au service du public. C’est ainsi qu’il crée Mister Croquettes. « A la base, j’aime les chiens. Ça c’est une chose. Après ça j’ai eu la chance de voyager un peu. Durant mes voyages, j’ai rencontré des gens qui étaient dans le domaine. J’ai vu des salons de toilettage et j’ai trouvé intéressant de ramener ça chez moi. Parce que j’ai trouvé qu’il n’y en avait pas. Et comme je suis passionné aussi par les chiens, je me suis dit que c’était un gros plus », se souvient-il.

Mais c’est quoi le toilettage de chiens ? En français facile, c’est donner le bain au chien. Un processus qui semble banal mais qui est un métier digne comme tant d’autre, pour Fayçal Tietiembou et ses collaborateurs. Celui-ci explique que le toilettage de chiens nécessite une certaine connaissance. Il ajoute que plusieurs paramètres sont à prendre en compte.

« Le toilettage du chien veut dire le bain du chien. Cela varie en fonction du gabarit, de l’âge du chien. Cela veut dire que si c’est un grand chien avec beaucoup de poil, il faut d’abord démêler. Après il faut bien le souffler. Ensuite, il faut passer un premier bain avec un shampoing, un deuxième bain avec un shampoing anti puce et un autre pour embellir. Après ça le sécher, bien tailler.

Quand on parle de toilettage pour les chiens de salon, comme on le dit, c’est un grand groupe de caniches. Mais la plupart du temps au Burkina Faso, on rencontre des bichons maltais qui est un mixte, un métissage de bichon et d’autres races comme plein de races dans les mêmes classifications que les caniches.

Donc, pour ce genre de chien, il faut d’abord enlever les nœuds, bien peigner, passer un bon shampoing. Après le shampoing, il faut mettre le démêlant parce que c’est comme les cheveux. Après souffler, puis rajouter un autre produit pour blanchir le pelage et après on taille, on légalise et on arrondit la tête. Ça ce sont des techniques que j’ai eu la chance de faire en Europe. A la suite de la formation, je suis revenu ici et j’ai formé aussi mes petits frères et on travaille ici ensemble », détaille-t-il.

Fayçal Tietiembou rassure que chez Mister Croquettes, tous les chiens sont traités de façon équitable. Qu’il soit local ou de race, le traitement reste le même. « On reçoit beaucoup de races. Mais la plupart du temps ce sont les chiens de race tels que les bergers allemands, les rottweilers, les bergers du Caucase (caucasiens) les kangals, l’esquimau canadien. On a des chiens locaux qui viennent ici aussi », dit-il.

Fin connaisseur de la race canine, Fayçal Tietiembou invite les amoureux et passionnés du chien d’avoir un penchant pour les races locales pour bien de raisons. Et l’une des principales est que ces derniers sont déjà acclimatés. Néanmoins, insiste-t-il, peu importe la race, « un chien, c’est un chien ». Par conséquent, il faut juste donner les soins qu’il faut, bien le nourrir, bien le soigner et il va ressembler à tous les chiens.

Il informe qu’un chien errant ou un chien local, s’ils ont les mêmes conditions que les chiens de race, ils seront au top. Selon lui, les chiens qui sont recherchés aujourd’hui aussi en Europe, ce sont les chiens lévriers Azawat. Il indique que ce sont des lévriers que l’on retrouve dans le Sahel qui sont de très bons gardiens et qui courent vite.

« Si j’ai un conseil à la population ou aux adeptes, c’est vraiment de se retourner vers les chiens locaux parce ce qu’ils sont déjà acclimatés. Ils n’ont pas peur de la chaleur comme les chiens de race. Les chiens de race, quand ils arrivent déjà il faut prendre le temps. L’organisme souvent est faible devant certaines maladies, on a eu des cas d’épidémies il n’y a pas longtemps et si on remarque, ce n’est que des chiens de race. Nos locaux là développent des anticorps qui résistent à la maladie », argue-t-il.

Tout travail comporte des risques et le maniement de la race canine en a des pas moins négligeables. Porteurs du virus de la rage, s’ils ne sont pas bien suivis, les chiens peuvent être très dangereux pour l’homme. Pour parer à tous risques, Fayçal Tietiembou se révèle très pointilleux sur son bien-être et celui de ses collaborateurs.

La condition sine qua none pour travailler chez Mister croquettes, primo c’est être vacciné et secundo c’est bannir toute consommation de la viande de chien. Concernant les chiens, ils ne sont acceptés que sur présentation de leur carnet de vaccination à jour.

« Moi je suis vacciné, tous ceux qui travaillent ici sont vaccinés et n’oublions pas la tradition. Certains disent que quand un chien qui te mord, ça veut dire que tu consommes la viande de chien. Déjà, avant de travailler chez Mister Croquettes, tu prêtes serment que tu ne manges pas la viande de chien. Après ça maintenant, il faut savoir donner de l’amour aux chiens.

Aujourd’hui là où nous sommes, vous voyez comment ils manient les chiens, comment ils touchent les chiens. Ça veut dire qu’il y a de l’amour qu’ils donnent aux chiens. Et cet amour-là on reçoit. Pour le chien, il n’y a pas d’hypocrisie, pas de mensonges. Quand tu lui donnes, il te redonne. Tu peux tout faire, il va t’aimer toute la vie. Tu nourris un chien une semaine, il ne va jamais t’oublier », fait-il savoir.

Le promoteur de Mister Croquette et ses collaborateurs font souvent des expériences avec des chiens très agressifs, d’où l’exigence des vaccins à jour. Dans ce cas, il dispose de matériel adéquat pour sa protection et celle de l’animal. « On ne va jamais aller sur un terrain glissant. Même si le chien est agressif, on a des manchettes, on a tout ce qu’il faut.

Il faut d’abord que le client nous rassure qu’il est vacciné. Avec preuve à l’appui. Le carnet du chien avec les cachets de son vétérinaire. Et après ça maintenant, nous on a des techniques pour récupérer le chien. On a des techniques pour faire face à un chien qui est agressif. On travaille avec des éducateurs canins, des comportementalistes qui nous suivent souvent pour nous aider », renseigne-t-il.

Les chiens sont réputés être turbulents avec leurs aboiements qui peuvent engendrer des désagréments avec le voisinage. Un chien pourrait être toléré, mais plusieurs chiens à la fois, cela peut créer des grincements de dents. Étant dans une zone à usage d’habitation, la cohabitation entre Mister Croquettes et ses voisins a connu des bisbilles. Selon ses explications, le voisinage s’est beaucoup plaint. Mais au fil du temps, tout semble rentrer dans l’ordre.

« Au début on avait des soucis parce que les gens se disaient qu’ils étaient en insécurité, que les chiens allaient mordre les gens. Mais ça fait presque 8 mois qu’on est là, on est même devenu des amis parce qu’on fait l’entretien des chiens des voisins gratuitement. On travaille avec le cœur, du coup quand il y a de l’amour, l’amour brave tout. L’amour qu’on a porté dans ce que nous faisons a fait de telle sorte que les gens nous ont acceptés. Sinon au début ce n’était pas facile », informe Fayçal Tietiembou.

Un autre service de Mister Croquettes consiste à guider et conseiller sur l’adoption des chiens. Pour lui, nombreux sont ces personnes qui se font arnaquer sur l’achat des chiens de race. Par conséquent, il oriente les clients dans leur choix. S’il y a une chose que Fayçal Tietiembou déplore, c’est que sa jeune entreprise peine à trouver des employés. Qu’à cela ne tienne, il souffle que le domaine est prometteur.

« Déjà les gens commencent à prendre beaucoup de chiens. Aujourd’hui ça commence petit à petit à aller parce que si vous remarquez même, plein de sociétés de gardiennage s’adonnent à des chiens. Et il y a l’insécurité qui est là. Beaucoup de gens s’adonnent aux chiens pour leur propre sécurité. Il y a la classe moyenne aussi au Burkina Faso qui est en train de monter ; donc les gens veulent se sentir bien. Les gens veulent être en sécurité et pour avoir la sécurité il faut avoir les éléments tels qu’un chien, un vigile, une caméra de surveillance… », justifie-t-il.

Dans le répertoire client de Mister Croquette, figure Alex Thierry Pallé. Il a à sa possession neuf chiens repartis en cinq races. On y compte un labrador, un métissé boerboel-rottweiller un berger belge Malinois, deux rottweilers, trois bergers allemands et une race locale.

Pour lui, le toilettage de chiens est très important pour la race canine. « Il y a les avantages pour sa peau qui respire mieux, des avantages pour son pelage, le déparasitage et surtout un moment de détente pour le chien ». Il salue le professionnalisme de Mister Croquettes qui, selon lui, offre des produits variés et est toujours à la recherche pour le meilleur des animaux.

En termes de perspectives, Fayçal Tietiembou veut ratisser large. A court terme, il se fixe pour objectif d’étendre le business dans d’autres villes du Burkina Faso. A long terme, il souhaite avoir des collaborations à l’international pour faire former des jeunes désireux d’apprendre le métier.

Chez Mister Croquettes, la prestation pour un toilettage simple est de 7.500 FCFA. Une chose est sure, Fayçal Tietiembou soutient qu’en dehors du business, donner de l’amour, enseigner, éduquer un être vivant qui ne parle pas, demeure plus qu’un sacerdoce. Et dans la suite logique des choses, le toilettage de chiens est, pour lui, un boulot passionnant.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

