Promotion de la cohésion sociale à travers le livre : Un panel littéraire organisé par les Éditions Imprimerie Koama Services

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Éditions Imprimerie Koama Services (IKS) ont organisé un panel littéraire le samedi 24 février 2024 à l’université Joseph Ki-zerbo de Ouagadougou. Ce panel s’est déroulé sous le thème « Apport de la littérature dans la consolidation du vivre ensemble à travers la mise en exergue des valeurs culturelles endogènes ».

La suite après cette publicité

Dans le but de contribuer à la consolidation du tissu social au Burkina Faso afin d’œuvrer pour la cohésion sociale, les éditions Imprimerie Koama Services (IKS) a organisé son tout premier panel littéraire de l’année à Ouagadougou. Ce panel s’est déroulé sous le thème « Apport de la littérature à la consolidation du vivre ensemble à travers la mise en exergue des valeurs culturelles endogènes ».

Selon le président directeur général des éditions IKS (Imprimerie Koama Services), Sidnomwendé Nestor Koama, ce panel entre dans le cadre des activités de contribution pour la promotion de la paix et du vivre ensemble par le livre. « Nous sommes jeunes, le pays traverse des moments difficiles et ce n’est pas normal qu’on s’assoit et on demande à nos grands frères et sœurs. Les livres c’est mon domaine. Je ne peux pas faire autrement que d’inviter les doyens de la littérature de venir apporter leur savoir de la littérature sur la construction de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Pour Michel Saba, Chargé de missions au ministère de la culture, des arts et du tourisme, représentant le ministre en charge de la culture, cette initiative est à saluer dans la mesure où ce panel va contribuer à éduquer et à enseigner la jeunesse par nos valeurs endogènes contenues dans les livres.

« Ce panel va permettre davantage la contribution sinon l’importance de la littérature dans la société. Parce que, à travers les récits que nous retrouvons dans les différentes œuvres, il y a toujours des valeurs, du moral à tirer, des enseignements qui contribuent à éduquer la population en particulier les jeunes », a-t-il relevé.

En rappel, les Éditions Imprimerie Koama Services (IKS), c’est une structure de production littéraire burkinabè qui œuvre pour le rayonnement de la littérature au Burkina Faso. Elle est spécialisée dans la production, la conception, l’impression et la vente de livres littéraires à l’échelle nationale et internationale.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite