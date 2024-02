Région de l’Est : La 6e Légion de Gendarmerie démantèle des réseaux de contrebande de carburant

publicite

La traque des Groupes Armés Terroristes (GAT) passe aussi par l’assèchement des sources de ravitaillement ou de financement du terrorisme. Ainsi, le Gouvernement du Burkina Faso a pris des mesures notamment, la lutte contre le trafic illégal du carburant.

Dans les journées du 13 au 14 Février 2024, la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Fada N’Gourma a diligenté des investigations entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que toutes les autres formes de trafics illicites conformément à leurs missions habituelles.

C’est ainsi que dans la nuit du 13 Février 2024, sur la base de renseignements, trois tricycles chargés d’hydrocarbures sont interceptés à la sortie du village de Pokiamanga, département de Fada, province du Gourma et conduits dans la caserne du Groupement Départemental de Gendarmerie de Fada. Ces cargaisons étaient destinées à Namounou, localité sous emprise terroriste.

Automatiquement, cette destination éveille les soupçons des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) sur l’éventualité d’un trafic douteux. Des investigations sont alors poussées pour mieux comprendre.

A travers les premières interpellations, les enquêtes conduisent les OPJ vers le dépôt, un magasin situé dans la ville de Fada, servant à stocker les bidons de gasoil et d’huile de vidange. Les autorités judiciaires et hiérarchiques sont immédiatement informées.

Une perquisition effectuée dans ledit magasin a permis de saisir plus de 300 bidons de 20 litres d’hydrocarbures. Selon les mis en cause, ce trafic prend sa source depuis la ville de Ouagadougou. Ainsi, le mode opératoire consiste à acheter les hydrocarbures et les conditionner dans des bidons de 20 litres. Le stock est ensuite convoyé à travers les camions dans la ville de Fada N’Gourma. Une fois sur place, selon le trafiquant, il est stocké dans le magasin avant d’être revendu.

Acheté probablement au prix actuel à la pompe, le litre est revendu à plus de 2000 Fcfa à destination. Par exemple, les 300 bidons environs achetés probablement à 4.050.000 Fcfa sont revendus à plus de 12.000.000 Fcfa dans les zones d’insécurité. Ce qui donne une marge de près de 200% aux trafiquants.

En dépit de multiples missions menées par la 6ème Légion de Gendarmerie pour éradiquer le fléau des trafics illicites dans la région de l’Est, certains individus malveillants s’adonnent toujours à la commercialisation de produits de contrebande. Ils traversent ainsi des localités sous contrôle des Groupes Armés Terroristes (GAT) sans être inquiétés.

Il est important de souligner que les hydrocarbures sont très recherchés par les Groupes Armés Terroristes pour mener leurs activités criminelles. Il est donc clair que ces trafiquants pourraient profiter de leurs parcours pour ravitailler les groupes armés terroristes.

Les enquêtes se poursuivant ont permis de mettre la main sur un réseau composé de quatre (04) personnes. Ces individus seront conduits très prochainement devant monsieur le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Fada N’Gourma pour répondre de leurs forfaits.

La 6ème Légion de Gendarmerie reste déterminée à garantir la sécurité de la population et à lutter contre toutes formes de trafics illicites qui alimentent les groupes armés terroristes dans la région.

Il convient d’inviter vivement les populations à la collaboration surtout dans ce contexte de terrorisme, et à dénoncer tout cas suspect en appelant les numéros verts ci-après :

✓ Centre National de Veille et d’Alerte : 1010

✓ Gendarmerie : 16

✓ Police : 17

Ouagadougou , le 2 5 fév r ier 202 4

Source : Gendarmerie Nationale

