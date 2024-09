Lutte contre le paludisme : Dr Kargougou lance le 3e passage de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier à Sapouy

publicite

Le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a initié une visite terrain à Sapouy plus précisément au village de Galo où il a procédé au lancement du 3e passage de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier couplée au dépistage de la malnutrition aigue, à la destruction des gîtes larvaires et à la vaccination contre le paludisme. Cette campagne se tient du 20 au 23 septembre 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

Le ministre en charge de la santé a choisi Sapouy, dans la province du Ziro, dans la région du Centre-Ouest pour le lancement du 3e passage de campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier couplée au dépistage de la malnutrition aigue, à la destruction des gîtes larvaires et à la vaccination contre le paludisme pour les enfants qui ne sont pas à jour de leur vaccin.

Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la santé a précisé que cette campagne consiste à la distribution gratuite des médicaments au profit des enfants de 3 à 59 mois sur toute l’étendue du territoire national.

«C’est environ 4 500 000 enfants de cette tranche d’âge que nous allons couvrir. Donc trois jours durant, les agents de santé à base communautaire et les distributeurs communautaires vont passer de concession en concession, vont aller au niveau des champs, vont aller au niveau des sites des personnes déplacées internes, vont aller partout où ils peuvent trouver des enfants de 3 à 59 mois pour leur administrer au premier jour des médicaments sous leur supervision », a-t-il fait entendre.

Il a poursuivi que les deux jours restants les mères et les gardiens des enfants prendront le relai pour administrer la même quantité de médicaments aux enfants. «Et c’est l’occasion pour moi, depuis Galo, depuis la province du Ziro de lancer un vibrant appel à toutes les mères d’enfants, à tous les parents d’enfants de 3 à 59 mois mais aussi aux enfants qui ont entre 5 à 9 ans pour que ces enfants puissent bénéficier des médicaments qui vont contribuer à prévenir le paludisme », a-t-il invité.

Dr Kargougou a ajouté qu’au-delà de l’administration des médicaments de prévention contre le paludisme, les agents de santé à base communautaire vont également procéder à l’identification et à la destruction des gîtes larvaires partout dans les lieux où ils passeront.

«Ceci pour prévenir la transmission du paludisme mais aussi la transmission de la dengue. Ils vont aussi procéder au dépistage de la malnutrition», a-t-il mentionné.

Dr Cheikh Omar Sanogo, médecin chef de district sanitaire de Sapouy a confié plus de 54 000 enfants vont bénéficier des médicaments au cours de cette campagne dans leur district. Plus de 600 distributeurs et agents de santé à base communautaire sont mobilisés à cet effet, selon Dr Sanogo.

