Santé : La campagne Chimio prévention du Paludisme saisonnier en marche à Ipelcé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Lucien Robert Jean-Claude Kargougou a effectué une sortie terrain sur la mise en œuvre de la campagne Chimio prévention du Paludisme saisonnier (CSP) le samedi 27 juillet 2024 à Ipelcé couvert par le district sanitaire de Saponé.

La suite après cette publicité

Des agents sillonnent les villages, les quartiers, les cours pour distribuer les médicaments aux enfant de 3 mois à 9 ans. Le ministre de la Santé et de l’hygiène publique Dr Lucien Robert Jean-Claude Kargougou est allé constater de visu le déroulement de la campagne dans le district sanitaire de Saponé.

La commune de Ipelcé a été la destination du ministre et son équipe qui ont pu se rendre à l’évidence de l’effectivité de cette campagne CPS+.

« Aujourd’hui à Ipelcé ici, nous avons pu nous rentre compte de ce que cette campagne est effective. Nous avons vu les agents de santé à base communautaire administrer les médicaments aux enfants cibles. Nous avons vu dépister la malnutrition, rechercher des œdèmes, mesurer le périmètre brachial pour voir s’il y a des enfants qui sont malnutris.

Nous les avons vu rechercher les gîtes larvaires autour dans concessions, procéder à leur destruction. C’est ce travail remarquable que nous sommes venus voir sur le terrain. Nous avons également vu les Agents de santé à base communautaire sensibiliser les mères ou au gardiennes d’enfants sur les statuts vaccinaux contre le Paludisme. Tout ça nous permet de nous rassurer de cette intervention majeure de lutte contre le Paludisme de façon efficace », a observé le ministre de la santé.

La cible qui était de moins de 5 ans passe désormais à 9 enfants pour les enfants. Cette extension est une phase pilote qui intervient dans trois districts sanitaires dont celui de Saponé, suite aux études concernant l’extension d’administration des médicaments contre le Paludisme dans le cadre de la CPS.

Comme innovation, il y’a une digitalisation de la collecte des données. Les distributeurs communautaires disposent de tablette. « Lorsqu’ils administrent les médicaments aux enfants, ils entrent les données aux niveau de ces tablettes et ce sont des donnés qui immédiatement synchroniser avec les superviseurs niveau district et même au niveau national. Cela permet d’assurer une meilleure qualité des données », a souligné le ministre.

Cette sortie traduit aussi toute l’importance que les autorités de la Santé accordent à la lutte contre le Paludisme au Burkina Faso. La campagne Chimio prévention du Paludisme saisonnier concerne l’ensemble des 70 districts sanitaires du Burkina Faso et vise 4 500 000 enfants dans la tranche d’âge de 3 à 9 ans.

Et l’efficacité de ce médicament n’est pas à démontrer selon le ministre. « Lorsque les enfants de 3 mois à 59 mois reçoivent les doses requises de médicaments pendant trois jours et cela durant toute la période de haute transmission du Paludisme, c’est à dire de juin à jusqu’en fin octobre, cela contribue à réduire d’au moins 60% la survenue du Paludisme dans cette tranche d’âge. C’est une intervention extrêmement importante. Si nous coupons à cette intervention la destruction des gîtes larvaires.

Nous allons certainement avoir de très bons résultats et aller vers l’élimination du Paludisme », a-t-il fait entendre. La commune de Ipelcé dans le district sanitaire de Saponé enregistre des résultats satisfaisants et la campagne se poursuit sans incident selon les Agents de santé à base communautaire.

Depuis Ipelcé le ministre de la Santé et de l’hygiène publique lance un appel à la mobilisation individuelle et collective pour assainir les cadres de vie et faire en sorte que les enfants éligibles à la Chimio prévention du Paludisme saisonnier reçoivent leurs médicaments.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite