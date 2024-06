Chimio-Prévention du Paludisme : La campagne 2024 compte couvrir 4 706 055 cibles

publicite

La campagne de la Chimio-Prévention du Paludisme CPS+ va officiellement démarrer le vendredi 28 juin 2024 à Banfora, sous la présidence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Lucien Jean Claude Kargougou. L’information a été donnée ce mardi 25 juin 2024, lors d’un point de presse.

La campagne CPS consiste en l’administration gratuite de médicaments aux enfants de 3 à 59 mois en bonne santé pendant la saison des pluies pour les protéger contre le paludisme. Ces médicaments sont uniquement destinés à la prévention et non au traitement du paludisme.

A en croire Dr Sidzabda Kompaoré, secrétaire permanent de lutte contre le paludisme, tous les 70 districts du pays sont concernés par la campagne CPS+. « En fonction de la durée de la saison de haute transmission du paludisme, nous aurons 21 districts où il sera réalisé cinq (5) passages et dans les 49 autres, quatre (4) passages », a-t-il étayé, avant de notifier que cette campagne va couvrir 4 706 055 cibles.

L’ordre de passage se présente comme suit, « du 28 juin au 01 juillet 2024, premier passage ou P0 qui concernera 21 DS ; pour l’ensemble des 70 districts du 26 au 29 juillet 2024 le P1 qui correspond au deuxième passage; du 23 au 26 août 2024, troisième passage ou P2 pour l’ensemble des DS ; du 20 au 23 septembre 2024, quatrième passage ou P3 ; enfin du 18 au 21 octobre 2024, cinquième passage ou P4 », a dévoilé Dr Sidzabda Kompaoré.

En plus du dépistage de la malnutrition aigüe introduit en 2018, des innovations majeures sont apportées cette année en vue de prévenir la survenue des cas dans la communauté et de réduire les risques d’aggravation de la maladie et les décès des enfants.

A ce titre, il s’agit de l’identification et la destruction des gites larvaires dans tous les districts par les distributeurs communautaires en collaboration avec les populations. La recherche des enfants cibles de la vaccination antipaludique qui ont manqué leur vaccination suivie de leur rattrapage vaccinale.

Le diagnostic et la prise en charge du paludisme par les agents de santé à base communautaire chez les enfants souffrant de paludisme dans les concessions pendant le passage des distributeurs communautaires.

Pendant les 4 jours que dure chaque passage, les distributeurs communautaires iront de concession à concession pour retrouver les enfants et leur donner les médicaments. L’administration des comprimés aux enfants sera faite par des distributeurs communautaires (DC) qui sont des agents de santé à base communautaire ou des volontaires communautaires recrutés à cet effet.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

