Burkina Faso : Les acteurs syndicaux du commerce et des organisations socio-professionnelles et associatives réaffirment leur soutien à la transition

Ceci est une déclaration des acteurs syndicaux du commerce et des organisations socio-professionnelles et associatives sur la situation nationale, lue par le Secrétaire général du Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB), Roch Donatien Nagalo.

Chers invités,

Chers camarades,

Mesdames et Messieurs,

Notre pays traverse depuis plusieurs années une crise multidimensionnelle sans précédent.

Cette guerre injuste que les forces du mal et leurs complices ont imposée à notre peuple impacte socialement et économiquement la vie de nos populations surtout celles qui vivent dans les zones à fort défi sécuritaire. Contraintes à l’abandon de leur patrimoine, elles deviennent des réfugiés dans leur propre pays sous la désignation de PDI.

Le sang de nos vaillants combattants FDS et VDP tombés sur le champ d’honneur les armes à la main ainsi que celui de nos populations sauvagement massacrées devraient interpeller l’opinion nationale et internationale.

Malheureusement, c’est dans ce contexte très hostile que certains de nos compatriotes ont pris la résolution d’agir contre leur propre pays.

Récemment, ils ont posté sur les réseaux sociaux des messages mensongers et diffamatoires dans le but de discréditer les efforts entrepris par nos gouvernants dans leur élan de reconquérir le territoire et favoriser un développement harmonieux pour toute la nation.

Ces personnes, guidées par l’impérialisme et des intérêts égoïstes, n’ont d’autres visées que d’interrompre la trajectoire du développement empruntée par notre peuple en quête d’une souveraineté réelle. Comme on le dit souvent, les vrais ennemis de l’Afrique, ce sont les Africains.

C’est pourquoi, nous acteurs des structures syndicales du commerce, des organisations socio-professionnelles et associatives, avons pris l’initiative de façon délibérée de réaffirmer notre soutien au Président Ibrahim TRAORE et au gouvernement en place dans leur démarche de satisfaire les aspirations profondes du peuple burkinabè.

Par cette sortie, nous voulons féliciter les FDS et VDP engagés sur les différents théâtres des opérations pour les acquis déjà engrangés et les encourager à redoubler d’efforts pour une victoire totale. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous les Burkinabè tombés, civils comme militaires occasionnés par l’insécurité. Puisse le Dieu Tout-Puissant consoler toute la nation et les familles éplorées.

Nous invitons les autorités à prendre en compte les préoccupations réelles des acteurs de la chaîne de l’économie, pour une économie forte et résiliente, gage d’une paix durable. Nous invitons le peuple burkinabè dans son ensemble à faire confiance aux autorités actuelles dans la dynamique de la reconquête du territoire national et surtout à se départir des velléités de déstabilisation.

Aussi, nous invitons nos compatriotes manipulés pour des intérêts égoïstes à se ressaisir en apportant leur contribution à travers des critiques constructives au lieu de s’auto-détruire car, un adage le dit : « On ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis ».

Le Burkina Faso n’est plus à la croisée des chemins, car la vision est claire. Notre pays comme son nom l’indique « pays des hommes intègres », est une nation de paix, de cohésion et d’hospitalité.

Les valeurs qu’il incarne sont le civisme, le patriotisme et l’intégrité. Mais force est de constater que ces valeurs sont ignorées et bafouées par certaines personnes. Pourtant, la force d’une nation réside dans sa capacité à transmettre de bonnes valeurs à sa population et à les faire respecter.

Pour clore nos propos, nous appelons les Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora ainsi que les amis du Burkina à une solidarité agissante.

Nous invitons les opérateurs économiques de notre pays à une résilience et surtout à redoubler d’efforts dans leurs élans de contribution au développement de notre nation. Nous invitons les investisseurs étrangers à faire grandement confiance à notre pays qui offrent beaucoup de potentialités et d’opportunités malgré le contexte.

Non au clanisme et à la désinformation !

Vive l’union sacré des entre les Burkinabè !

Vive le Burkina Faso !

Pour l’Amour de la Patrie Nous Vaincrons !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Les acteurs syndicaux du commerce et des organisations socio-professionnelles et associatives

