Microfinance : La caisse d’épargne et de financement du secteur informel officiellement en activité 

Le secrétaire général du Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB) Roch Donatien Nagalo a lancé officiellement les activités de la caisse d’épargne et de financement du secteur informel (CEF-SI). Pour ce faire, il a inauguré la première agence de la caisse située au quartier Sankaryaré sis à Ouagadougou le samedi 20 avril 2024.

Soucieux du développement socioéconomique de leur pays le Burkina Faso, les membres du Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB) ont pensé, mûri et germé l’idée d’une microfinance. C’est dans cet esprit de développement endogène que Roch Donatien Nagalo et ses pairs ont mis en place la caisse d’épargne et de financement du secteur informel.

Selon les initiateurs, cette initiative a pour objectif principal d’accompagner de façon efficace et efficiente tous les membres du secteur informel dans l’acquisition d’un prêt pour booster leurs activités. « La mise en place de cette structure vise à répondre un tant soit peu à la préoccupation des acteurs de la chaîne de notre économie qui peinent à trouver des moyens de financement de leur projet et s’inscrit dans une vision de développement solidaire », a expliqué le secrétaire général du SYNATCOMB, Roch Donatien Nagalo.

Par ailleurs, le secrétaire général du SYNATCOMB a renseigné que le nouveau-né dans l’univers des microfinances qui est inauguré vient en complément aux autres microfinances déjà présentes. Cela, dans le but de donner la chance à ceux qui d’une manière ou d’une autre se sentent exclus du système de financement présent sur le marché.

« Pour nous, les conditions d’accessibilité au crédit c’est d’abord l’organisation à la base. Dès que tu ouvres le compte, que tu es membre de la structure, si tes activités vont bon train, tu peux avoir un accompagnement », a-t-il détaillé.

En plus de l’agence située au quartier sankariaré, Roch Donatien Nagalo a indiqué qu’une autre agence cette fois-ci située au quartier Tanghin verra très prochainement le jour. Nonobstant, les membres du SYNATCOMB ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, ils ont en projet l’ouverture des agences à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Fada N’gourma… « Nous envisageons par la suite une extension vers les chefs-lieux de régions et de provinces de manière évolutive en fonction des réalités sur le terrain », a-t-il pris l’engagement.

Les commerçants des marchés et yaars de la ville de Ouagadougou n’ont pas voulu rester en marge de l’évènement. Comme un seul homme, ils sont sortis massivement pour témoigner leur gratitude et leur reconnaissance à Roch Donatien Nagalo et au SYNATCOMB. Ainsi, Salifo Guinko le représentant des commerçants a, séance tenante ouvert un compte pour montrer le chemin et marquer son adhésion au projet.

« On est très content parce qu’on attend ça depuis pour faire les petites activités. Avec l’insécurité, pour avoir l’argent dans les banques c’est un peu difficile. C’est une caisse qui pourra aider nous les petits commerçants du secteur informel que ce soit dans les provinces et à Ouagadougou », a-t-il apprécié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

