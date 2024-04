Solidarité : La fondation «Be Nēēre for a cause» apporte de la lumière au CSPS de Tamporin

publicite

«La fondation Be Nēēre for a cause», une fondation basée au Burkina Faso a fait parler son cœur dans le CSPS de Tamporin située dans la commune de Dapelogo le samedi 20 avril 2024. Cette structure a donné un lot de matériels électriques à la maternité du CSPS. Dans une zone non électrifiée, ce don a été naturellement solaire. Il est composé d’ampoules, de ventilateurs, de télévisions, tous alimentés par une batterie qui fait partie du lot de don.

Le manque d’électricité était une épine au pied de la maternité de Tamporin, dans la commune de Dapelogo. Native de ce village, aujourd’hui présidente d’une fondation qui œuvre pour la santé, Hillary Zougrana veut apporter sa touche pour soulager ces dames qui fréquentent cette maternité. Ce souhait, elle l’a matérialisé le samedi 20 avril 2024, à travers un lot de matériels électriques.

Il a été question d’ampoules, des téléviseurs, des ventilateurs, tous pour permettre à ces dames d’accoucher dans de bonnes conditions, selon Hillary Zougrana, présidente de la fondation. « Ici nous sommes là pour faire un don de matériel solaire au CSPC. C’est un CSPC que j’ai fréquenté depuis mon enfance.

Ça me fait vraiment chaud au cœur d’avoir pu accomplir ce devoir. Figurez-vous qu’il y avait des femmes qui venaient souvent accoucher juste avec leurs torches. C’est un geste qui me tenait à cœur et aujourd’hui, il se concrétise», a déclaré la présidente.

« Ce que cette fondation a fait à travers cette dame, c’est Dieu seulement qui pourrait leur dire merci. Nous sommes vraiment très contentes. Nous avions vraiment des problèmes ici et c’était vraiment difficile de venir accoucher avec des torches. Je suis ASBC ici mais vraiment cette situation était intenable que ce soit au niveau de nous les femmes que chez les infirmiers eux-mêmes», a salué Taloto Ilboudo, une habituée du CSPS.

Parlant des infirmières, la major du CSPS Aissatou Zongo a également félicité l’initiative. Elle a ajouté que c’est une difficulté parmi tant d’autres qui vient d’être résolue dans ce centre. « Ici à la maternité, on avait vraiment beaucoup de travail. Travailler sans lumière souvent c’est vraiment difficile surtout quand il y a beaucoup de femmes dans la nuit.

On était obligé d’allumer des torches, des téléphones pour pouvoir travailler. Ça nous va droit au cœur et nous sommes très heureuses. C’est vrai qu’on avait eu quelques ampoules, mais ça ne fonctionne pas comme on n’a pas d’électricité », a salué la major du CSPS.

Créée en 2023, la fondation Be Nēēre for a cause est une structure à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des droits des enfants particulièrement ceux issus des milieux défavorisés. Elle intervient dans des secteurs comme la santé, l’éducation, la nutrition, etc. Elle prévoit d’ailleurs une collecte de sang le 4 mai 2024, au CNTS.

