Musique : Salimata Kiénou fait son retour avec « Kaisa »

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste musicienne Salimata Kiénou a fait son retour sur la scène musicale le vendredi 19 avril 2024. Ce retour a été matérialisé par la mise sur le marché musical d’un nouveau single intitulé Kaisa, l’appellation du nom Kadhidja en Dafin.

La suite après cette publicité

Artiste musicienne originaire du Burkina Faso, Salimata Kiénou est issue de la grande famille de griots de feu Baba Kienou Abdoulaye. Formée aux danses et rythmes traditionnels du Burkina dès son plus jeune âge, elle a été initiée par ailleurs aux rythmes et mélodies d’Afrique de l’Ouest. Pour son retour sur la scène, elle a affiché deux singles pour annoncer son album en fin d’année 2024. C’est dans ce sens qu’elle a présenté le deuxième, Kaisa le vendredi 19 avril 2024.

Salimata Kiénou a dit avoir été témoin d’une scène où sa sœur à dû emprunter de l’argent pour s’en sortir d’une situation qu’elle pouvait éviter. Cette situation lui a valu une inspiration. Et le fruit de cette inspiration est Kaisia qui veut dire « Kadi ou Khadidja » en Dafing. Un single donc pour appeler les jeunes à éviter d’aller au-delà de leurs moyens.

« Kaisa c’est l’histoire de ma grande sœur. C’est une histoire vraie. C’est une histoire des personnes qui s’endettent pour ressembler à pierre ou à Paul. Je me suis levé un matin j’ai vu ma sœur en larmes parce que la dame avec laquelle elle a pris des pagnes était là et elle n’avait pas les moyens pour régler cela. Je me suis dis pourquoi ça. Évitons de vouloir ressembler aux autres. Contentons-nous de ce que nous avons », a justifié l’artiste.

C’est donc une œuvre qui illustre la capacité de Salimata à mixer rythmes traditionnels avec des arrangements plus modernes pour donner une couleur originale et personnelle à ses morceaux. Elle a chanté dans sa langue qui est le Dafing. Selon l’artiste c’est une deuxième sortie qui annonce son album avant la fin de l’année 2024. «C’est l’aboutissement de longs mois de travail en studio depuis 2022 et le fruit d’une collaboration artistique fructueuse», a expliqué l’artiste.

C’est un rythme traditionnel qui a été bien apprécié par bon nombre d’acteurs sur place. L’autre diva de la musique burkinabè Sissao a d’ailleurs reconnu son originalité et a souhaité que les Burkinabè en fasse un bébé pour sa promotion.

« Personnellement je pense que c’est très bien. L’expression des instruments africains, moi je suis pour. Aujourd’hui beaucoup veulent la tendance, on écoute et on ne sait même pas de quel pays ça vient. Là franchement je suis très fière d’elle », a félicité la diva de la musique burkinabè. L’œuvre est disponible déjà en clé USB au restaurant Yelba de Ouagadougou.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite