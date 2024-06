Sénégal : Le gouvernement burkinabè condamne une manifestation de COSEDDH et de Amnesty International

Ceci est un communiqué du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’extérieur suite au Rassemblement de la Coalition sénégalaise des défenseurs des Droits Humains et Amnesty International, le 21 juin 2024 à Dakar au Sénégal.

« C’est avec regret et incompréhension que le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’extérieur a appris le rassemblement co-organisé, le 21 juin 2024 à Dakar par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des Droits humains (COSEDDH), autour de questions relevant de la politique intérieure du Burkina Faso ».

