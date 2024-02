Burkina Faso : Mise en service effective de l’IRM dans les CHU Yalgado, Bogodogo et Sourô Sanou

Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la santé, a fait une ronde, ce lundi 26 février 2024, où il est allé constater de visu les réalités de la mise en service de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans les Centres hospitaliers universitaires Yalgado Ouédraogo et Bogodogo.

L’utilisation de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est désormais une réalité dans les trois grandes structures sanitaires du Burkina Faso. Il s’agit notamment des CHU Yalgado Ouédraogo, Bogodogo à Ouagadougou et Sourô Sanou à Bobo-Dioulasso. L’arrivée de cette technologie qui jusqu’ici n’était pas usuelle dans les hôpitaux publics va contribuer à la réduction des évacuations des malades burkinabè à l’étranger.

Au niveau du CHU Bogodogo, Pr Bénide Tiemtoré/ Kambou, cheffe de service d’imagerie médicale et radiologie interventionnelle, a indiqué que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) apporte un plus dans la prise en charge des patients. « C’est un appareil qui n’est pas irradiant. Donc qui peut être utilisé à plusieurs fois chez les enfants et peut être utilisé dans le cadre de la prise des pathologies chroniques comme les pathologies cancéreuses », a-t-elle relevé.

Elle a notifié que cet appareil est approprié pour un diagnostic des pathologies au niveau cérébral, médullaire et au niveau des génératifs comme les pathologies du genou et du coude. « Ça nous apporte vraiment un plus par rapport au scanner qui utilise des rayons X », a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que depuis le 16 janvier 2024 à ce jour, plus 68 IRM sur 127 dossiers reçus ont été réalisés tout en relevant qu’en attendant la tarification officielle, ces examens sont gratuits pour l’instant.

Pr Aboubakar Ouattara, chef de radiologie adjoint au CHU Yalgado, a fait savoir que l’IRM est un examen qui va leur permettre d’affiner les diagnostics. « Certains pensent que l’IRM c’est le top, je pense que ce n’est pas en ce terme qu’il faut voir l’IRM. C’est un examen complémentaire des autres. Et très important parce qu’il permet certains examens que les autres ne peuvent pas », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Pr Ouattara a profité de cette occasion pour faire part au ministre de la santé de certaines difficultés que fait face le département de l’imagerie. « La réfection de la toiture de tout le bâtiment de l’imagerie, car à la 1ère pluie toutes les machines risquent d’être inondées », a-t-il plaidé avant d’ajouter que : « M. le ministre à l’instant où nous nous adressons à vous, le scanner est en panne, la radiographie est en panne ».

A ces doléances le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a sur le champ instruit au directeur général du CHU Yalgado de lui transmettre urgemment les besoins chiffrés afin de transférer les ressources. A propos du scanner, le ministre a informé qu’il y a scanner en cours de livraison. « L’équipementier nous a rassuré que courant mi-mars ce scanner sera installé et sera fonctionnel d’ici la fin du mois de mars », a-t-il affirmé. Sur la radiologie, il a promis que les mesures seront prises pour répondre à ce besoin.

Pour terminer, le ministre en charge de la santé a mentionné que l’IRM va améliorer la qualité des soins des patients et contribuera également à la réduction des évacuations sanitaires.

« Je voudrais aussi rassurer que toutes les dispositions sont prises pour une maintenance préventive et curative de ces équipements de pointe », a-t-il dit. Il a insisté sur le fait que l’accessibilité du Burkinabè lambda sera prise en compte dans l’élaboration de la tarification des IRM.

