Burkina Faso : Les différentes positions attaquées sont tenues par nos forces combattantes (Ministre de la sécurité)

Le Burkina Faso a enregistré plusieurs attaques coordonnées dans plusieurs localités sur son territoire le dimanche 25 février 2024. Les forces combattantes ont pu riposter et infliger d’énormes pertes humaines et matérielles à l’ennemi, selon le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamadou Sana, qui rassure également que les différentes positions attaquées sont toujours tenues par les FDS et VDP.

Le ministre délégué en charge de la Sécurité le commissaire de Police Mahamadou Sana a rappelé que les forces combattantes du Burkina Faso ont fait face à des vagues d’attaques coordonnées sur le territoire le dimanche 25 février 2024. A l’entendre, l’engagement des forces combattantes a permis de riposter avec une grande correction à l’appui.

« Nous avons enregistré plusieurs attaques. Attaques d’ailleurs coordonnées et simultanées sur le territoire national. Grâce au professionnalisme et à la bravoure de nos forces, nous avons pu riposter et avec l’intervention des vecteurs aériens, l’ennemi a enregistré d’énorme dégâts tant humains que matériels », a-t-il souligné.

« Je pense également que c’est une réponse claire à l’endroit de l’ennemi et que désormais ce serait cette réponse qui serai apporté à toute tentative d’attaques. Je profite de l’occasion pour rassurer la population que toutes ces positions sont toujours tenues et des mesures sont prises pour renforcer davantage. Et également les appeler à la sérénité et à la collaboration avec les FDS », a-t-il lancé.

Ce changement de posture tactique de l’ennemi traduit les signes d’affaiblissement selon le ministre. « Depuis 2023, plusieurs bases ont été détruites ainsi que des camps d’entraînement. Des actions ont été menées en termes d’assèchement des financements de l’ennemi ainsi que les contrôles des couloirs de ravitaillement. Toutes ces actions, ont permis d’affaiblir drastiquement l’ennemi. Et l’ennemi ne peut qu’entreprendre des actions lâches pour pouvoir dire qu’il est toujours présent. Nous pensons que ces attaques lâches sont une démonstration de l’affaiblissement de l’ennemi », a-t-il expliqué.

L’ennemi tente alors de casser la dynamique entreprise, mais dit-il, « le peuple Burkinabè est debout et le peuple Burkinabè va se battre pour défendre sa patrie ». Le Burkina Faso a opté pour la rupture et cela nécessite l’accompagnement de la population, a insisté le ministre.

Le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamadou Sana était au journal de 20 heures de la télévision nationale du Burkina Faso pour parler des dernières attaques enregistrées au Burkina Faso notamment le dimanche 25 février 2024.

Akim KY

Burkina 24

