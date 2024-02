Gestion de la crise humanitaire au Burkina : L’UNFPA salue le leadership du gouvernement

publicite

0 Partages Partager Twitter

Karamoko Jean Marie TRAORE, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Exterieur, a accordé une audience au Directeur régional du Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Dr Sennen HOUNTON le lundi 26 février 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

L’émissaire de l’UNFPA dit être au Burkina Faso pour deux raisons, notamment pour participer à une session du comité régional de pilotage du projet SWEDD à Ouagadougou, et effectuer une visite terrain à l’intérieur du pays, pour toucher du doigt les réalités et les besoins réels des populations dans le cadre de l’action humanitaire.

Sur ce dernier point, Dr HOUNTON qui s’est rendu dans la région du Nord, dit avoir été impressionné par le leadership du gouvernement à travers les autorités régionales, dans la coordination des actions humanitaires, ainsi que la collégialité qui prévaut entre les différents acteurs.

« Nous allons faire le maximum de mobilisation de ressources, pour accompagner le gouvernement qui a une vision claire et un plan d’assistance des personnes qui sont dans le besoin, surtout les femmes et les filles vulnérables », a indiqué le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Karamoko Jean Marie TRAORE a salué la démarche et la stratégie de l’UNFPA qui consistent à prendre en compte le volet visite terrain. Pour lui c’est la meilleure façon d’avoir une appréciation juste de la situation, d’évaluer les besoins réels, et de pouvoir réajuster les réponses à apporter.

Il a traduit sa reconnaissance à l’UNFPA pour ses différentes interventions au Burkina Faso au profit des populations défavorisées.

Source : DCRP/ MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite