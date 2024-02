Burkina Faso : Le programme d’engagement des jeunes « Billi Now Now (BNN) » se mue en mouvement pour un meilleur impact

Le programme d’engagement des jeunes « Billi Now Now (BNN) » entend aborder un nouveau virage dans sa vision de faire la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et de rendre autonomes économiquement les jeunes. Ce mercredi 28 février 2024, à Ouagadougou, l’organisation SOS Jeunesse et Défis, partenaire de mise en œuvre du programme a officialisé cette volonté en lançant une autre phase du projet dénommé « Construction du mouvement Billi Now Now au Burkina Faso ».

Selon Moukaïlou K. Ouédraogo, chargé de programme pour l’engagement des jeunes et point focal de l’Organisation non gouvernemental (ONG) Planned parenthood global (PP Global) Burkina Faso, partenaire technique et financier, cette redynamisation du projet « Billi Now Now (BNN) » est voulue au regard des acquis engrangés depuis son lancement en 2018 au Burkina Faso.

« Depuis 2018, le projet a été lancé au Burkina Faso, et avec les résultats engrangés en termes d’accès des jeunes à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductif, en termes de capacitation effectif des jeunes pour leur autonomisation économique ; ce qui a permis au partenaire PP Global, avec l’accompagnement des partenaires de mise en œuvre, de relancer ce programme en 2024 avec une nouvelle stratégie », a-t-il fait comprendre.

Cette nouvelle stratégie, a-t-il expliqué, va permettre au projet de pouvoir progresser afin de devenir un mouvement d’engagement des jeunes « Billi Now Now » et de regrouper des organisations de jeunesse et des jeunes leaders, courageux et engagés pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductif et l’autonomisation économique des jeunes au Burkina Faso.

Le programme d’engagement des jeunes « Billi Now Now (BNN) », a rappelé Moukaïlou Ouédraogo, vise 1 milliard de jeunes en charge de leur corps, de leur culture et de leur destin ; à renforcer les capacités des jeunes pour les autonomiser sur le plan santé sexuelle et reproductif et pour les autonomiser sur le plan économique.

Albert Hien, médecin à la Direction de la santé, de la famille, président de la cérémonie de lancement, a salué la contribution du projet vis-à-vis des adolescents et des jeunes. « Toute action qui contribuent à mobiliser les adolescents et les jeunes à recourir aux services de santé pour améliorer leur état de santé est une action salutaire pour le ministère de la santé. C’est cela même qui a motivé notre engagement à ce projet », a-t-il déclaré.

La Direction en charge de la santé des adolescents et des jeunes à travers le ministère de la santé et de l’hygiène publique, dit-il, s’occupe de l’élaboration des directives et des normes. A ce titre, confie-t-il, et en fonction de ce que veulent développer le partenaire de mise en œuvre et les autres partenaires, il sera défini l’accompagnement afin de l’orienter par rapport aux priorités et aux besoins du ministère de la santé et de l’hygiène publique.

Le ‘’ nouveau’’ projet est mis en œuvre pour une durée de 12 mois soit du 1er au 31 décembre 2024 dans les régions du Centre, du Centre-nord, du Centre-Est, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

