Syndicat national des arts et métiers : Un 1er congrès extraordinaire pour redynamiser l'organisation

Le Syndicat national des arts et métiers (SYNAME) a tenu le 1er congrès extraordinaire de son existence ce samedi 2 mars 2024, à Ouagadougou, autour du thème « Quelles contributions des travailleurs pour la sauvegarde des emplois dans un contexte économique et sécuritaire préoccupant, défis et perspectives du SYNAME ».

Selon Nouphe Bamogo, Secrétaire général (SG) par intérim du Syndicat national des arts et métiers (SYNAME), ce 1er congrès extraordinaire se justifie au travers de plusieurs faits. « La tenue de ce 1er congrès extraordinaire fait suite à la léthargie que nous avons connue suite au décès du SG, Alphonse Balima, amplifiée par la question du COVID-19, qui a mis en berne toutes les activités de regroupement », a-t-il avancé.

Ce congrès, a-t-il ensuite expliqué, est l’occasion pour eux de redynamiser leur organisation afin de relever avec brio les défis qui s’imposent à eux. « A l’issue de ce congrès, nous attendons de formuler des recommandations à l’adresse de l’autorité compétente afin qu’elle puisse apporter une bouffée d’oxygène aux préoccupations des travailleurs dans cette situation économique, sécuritaire difficile », a-t-il en outre fait savoir.

Damata Ganou, Vice-présidente de la Confédération syndicale burkinabè (CSB), par ailleurs présidente de la cérémonie d’ouverture du congrès, a encouragé les membres du syndicat à emboiter le pas à leurs devanciers, à être tenaces.

Pour Seni Pama, chargé de mission, représentant le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, ce congrès est la bienvenue. Il a en effet salué le choix du thème du congrès, qui « cadre avec le contexte du pays ». Il dit n’avoir aucun doute sur l’objectif du congrès à savoir la redynamisation du SYNAME. Le SYNAME, des dires de son SG par intérim, regroupe près de 1 000 membres répartis dans le domaine formel et informel.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

