Baseball et assimilés : Plus d’une semaine pour outiller les acteurs clés de la chaîne au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un atelier de formation des coachs arbitres, et des scoreurs en Baseball, et Softball s’est tenu du 03 au 10 mars 2024, à Ouagadougou. Ce dimanche 10 mars 2024, est intervenue la clôture de ces quelques jours de partage d’expériences. Lesquels partagent qui seront essentiels pour l’organisation des compétitions dans ces disciplines, relever le niveau des championnats afin d’espérer intégrer la commission technique régionale, sous régionale et continentale.

La suite après cette publicité

Des coachs arbitres, des scoreurs en baseball, des clubs de baseball et quelques professeurs d’EPS se sont retournés sur les bancs pour apprendre, le temps de 8 jours, quelques éléments sur le baseball au Burkina. Ils ont été au nombre d’une centaine de participants venus des 4 coins du continent qui ont pris part à ces plusieurs jours d’outillage.

Cela, avec pour objectif selon Ibrahim Siboré, président de la Fédération burkinabè de baseball de relever le niveau des championnats et faciliter l’organisation des compétitions afin d’espérer intégrer la commission technique régionale, sous régionale et continentale.

« Il faut dire que ça fait belle lurette que nos cadres techniciens n’ont pas bénéficié d’un bon atelier de formation. C’était juste des formations qui se faisaient sur une petite durée. On a jugé donc nécessaire de leur donner le nécessaire pour qu’ils puissent relever le niveau du championnat national. On a pu dérouler au moins une semaine de formation. Le but c’est d’aller sur le plan continental », a expliqué le président de la fédération.

Pour cela, ces moments de formation en théorique ont porté sur trois modules avant de se déporter sur le terrain pour les pratiques des connaissances acquises. Concrètement, ils se sont également penchés sur la connaissance des trois maillons essentiels pour l’organisation des compétitions du baseball dont l’arbitre, le coach et le scoreur.

« Depuis hier, à la phase pratique et théorique, nous avons conseillé aux joueurs ce qui est le scorage. Nous leur avons fait comprendre les b.a.-ba, les techniques et les différents signes de scorage. Aujourd’hui nous sommes sur la phase pratique sur le terrain. Tout ce qu’on leur a appris hier c’est vraiment satisfaisant parce qu’ils posent vraiment des questions. Je pense qu’au retour de leurs localités, ils feront le travail appris », a souligné Mariam Guitanga, présidente de la Ligue du Centre de Baseball et du Softball.

Augmenter les compétences pour s’ouvrir d’autres opportunités, un peu à l’image de l’objectif visé par les organisateurs, est l’une des raisons pour certains participants dont Samson Minougou. Il a dit d’ailleurs repartir avec des notions sur le règlement du baseball et son coaching. « C’était super intéressant. C’est intéressant parce que c’est un sport mixte et j’ai beaucoup appris », a-t-il renchéri.

En rappel, le Burkina Faso a terminé l’année 2023 à la 35ème place mondiale au Baseball5 avec la 8ème place des équipes ayant engrangé le plus de points et de places au Classement mondial.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite