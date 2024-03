Les responsabilités et les obligations du mariage au cœur d’une conférence publique

L’association féminine Yamyonkba pour la paix dans le monde, en marge de la journée du 08 mars, a organisé une conférence grand public ce samedi 09 mars 2024 à Ouagadougou. Sous le thème « les responsabilités et les obligations du mariage », cette conférence publique a mobilisé plusieurs hommes et femmes au regard de l’importance de la thématique.

Azéta Nana/Nyampa est la présidente de l’association féminine Yamyonkba pour la paix dans le monde, structure initiatrice de la conférence grand public.

Pour elle, le choix du thème est justifié par le nombre élevé de divorces constatés chaque jour ainsi que le nombre d’enfants à risque social ou en conflit avec la loi. « Nous avons estimé que c’est la crise de la famille qui est la cause de ce mal. Alors, il faut d’abord soigner ce mal pour espérer avoir une société saine », a-t-elle argumenté.

Sidi Mohamed Guigma, sociologue, conseiller conjugal et conférencier du jour, a expliqué que dans un premier temps, les mariages fonctionnent sur la base de principes et ces principes également ne s’écartent pas des responsabilités et des différentes obligations.

« Quand on parle de responsabilité, c’est la responsabilité de l’époux vis-à-vis de la famille, de la société, vis-à-vis de son épouse et vice versa. Un couple constitue un outil de développement social. Sans le couple, on ne parlerait pas de famille, de société, de nation d’où l’intérêt du mariage mais il ne faudrait pas de faire en tant que formalité », a t-il dévoilé.

Il poursuit en révélant que les obligations sont beaucoup plus intrinsèques aux époux dans la mesure où il y a des obligations réciproques, et il a insisté sur le fait qu’il ne faudrait pas qu’on voit les responsabilités des couples sur le plan formel.

A cet effet, il a cité quelques éléments considérés comme responsabilités dans le couple. Pour lui, l’amour est une responsabilité, le soutien mutuel, l’éducation des enfants, la gestion des finances, l’assistance en cas de besoin, la fidélité… sont des points qui ramènent à la responsabilité dans le couple.

« La relation de la fidélité, lorsqu’elle devient qualitative, permettra d’avoir des enfants de bonté, et c’est à partir de ces enfants que nous construirons une société de bonté. Si vous constatez tous les problèmes que nous rencontrons dans la société, vous ne direz pas que les enfants qui y sont ne viennent pas de couples. Cela signifie qu’il y a des pères et mères irresponsables qui ont mis au monde des enfants qui sont finalement dans les rues. Cela crée une lourdeur sur le plan social pour l’état et pour le reste du monde», a-t-il soulevé.

Cette conférence initiée a eu la particularité d’être interactive. Les participants ont saisi l’occasion pour partager des avis et des expériences de vie. Balima Chaddrack, participant a dévoilé avoir particulièrement aimé le choix du thème et les leçons apprises durant le temps de la causerie.

« J’ai apprécié la thématique à sa juste valeur. C’est une bonne initiative de l’association. Je crois que nous avons besoin de ce genre d’initiative pour conscientiser de nos jours le monde. Si on veut réellement un développement pour son pays, il faut ce genre de thématique pour aller de l’avant », a fait ressortir ce participant.

Pour rappel, l’association Yamyonkba prône la paix et intervient dans le domaine des droits humains. Son objectif principal est d’œuvrer à la promotion et au maintien de la paix en milieu urbain et rural.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

