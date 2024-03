Le projet « Sol de paix », une réponse novatrice et holistique aux défis des populations vulnérables du Sahel

publicite

Le groupe Faaki international a présenté son projet « Sol de paix », ce mardi 20 mars 2024 à Ouagadougou. Cette initiative articulée, autour de trois dimensions (culturelle, humanitaire et de la formation) est présentée comme une réponse novatrice et holistique aux défis complexes auxquels sont confrontées les populations vulnérables du Sahel.

Dans sa dimension culturelle, « Sol de Paix” se traduira par l’organisation de concerts dans les trois capitales des pays de l’AES à savoir Ouagadougou, Niamey et Bamako. Le premier concert est projeté en avril 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso avec la participation des artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

« Bien plus qu’un simple concert, il s’agit d’une célébration vibrante de la richesse culturelle et de la diversité du Sahel. En organisant un événement musical dans les trois capitales de l’Alliance des États du Sahel (AES), nous offrons une plateforme pour que nos artistes puissent exprimer leur créativité et partager leurs histoires, transcendant ainsi les frontières linguistiques et culturelles pour promouvoir l’unité et la compréhension mutuelle », a expliqué Inès Dabiré, présidente du comité d’organisation et PDG du Groupe Faaki International.

Aussi, “Sol de Paix » est un acte de solidarité envers les populations vulnérables. Les porteurs du projet entendent collecter des dons pour soutenir les Personnes Déplacées Internes (PDI) et d’autres groupes marginalisés.

Enfin, « Sol de Paix » est une opportunité de formation et d’autonomisation pour les communautés locales dans les régions du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Le projet propose des programmes de formation dans des domaines la couture, l’élevage, la mode et l’agriculture, offrant ainsi des opportunités de croissance économique et d’autonomisation aux membres des communautés.

Pour Serge Poda, membre du comité d’organisation, les participants seront équipés de compétences pratiques et théoriques, renforçant ainsi leur autonomie et leur capacité à relever les défis économiques et sociaux.

L’objectif affiché par le projet « Sol de paix » est de promouvoir la paix et l’unité, renforcer la solidarité et l’entraide dans l’espace AES. « Nous sommes convaincus que « Sol de Paix » sera bien plus qu’un simple événement. C’est un mouvement, une dynamique collective qui transcende les frontières et les différences pour ouvrir la voie à un avenir de paix, de prospérité et d’espoir pour tous », ajoute Inès Dabiré.

Le Projet Sol de Paix est né à la faveur de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES). Il représente une réponse novatrice et holistique aux défis complexes auxquels sont confrontées les populations vulnérables du Sahel. En cultivant les opportunités économiques, en favorisant l’inclusion sociale et en célébrant la diversité culturelle.

Pour pérenniser le projet, le groupe Faaki international, une structure de communication évènementiel entend développer plusieurs activités connexes autour du projet afin de pouvoir favoriser l’autonomisation. Nonobstant, le projet compte sur l’appui des partenaires pour voir sa réalisation effective au grand bonheur des populations du Sahel.

Akim KY

Burkina 24

