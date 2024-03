Burkina Faso : Le Collectif des leaders panafricains toujours dans sa dynamique de veille, d’interpellation et de conscientisation

Comme à son habitude, depuis plus d’un an maintenant, le Collectif des leaders panafricains (CLP) s’est réuni au rond-point Ibrahim Traoré, dans la soirée du jeudi 28 mars 2024, afin de respecter son engagement de veille patriotique, d’échanger et se prononcer sur l’actualité nationale tout en conscientisant.

Pour cette énième veille au rond-point Ibrahim Traoré, le Collectif des leaders panafricains (CLP) s’est particulièrement prononcé sur trois sujets majeurs. Le premier, a fait savoir Mahamadi Zoungrana, président du CLP, a concerné la qualité peu appréciable des services de réseaux de téléphonie et de mobile money.

Le second point de nos échanges, a-t-il indiqué, a été articulé autour de la bataille des forces combattantes contre les forces du mal, particulièrement ces derniers jours où l’on note des victoires. L’autre point, a dit le président du CLP, « rappeler tout le monde sur l’objectif commun qui est la cohésion sociale vers l’objectif utile, récupérer le territoire burkinabè ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

