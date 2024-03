48 heures de Individual Police Officer (IPO) du Burkina Faso : Des Amazones des missions des Nations Unies témoignent

publicite

La première édition des 48 heures de Individual Police Officer (IPO) du Burkina Faso s’est tenue du jeudi 28 au vendredi 29 mars 2024 à Ouagadougou. Il s’agissait de 48 heures d’hommages aux femmes engagées pour la paix dans le monde entier.

De la République Démocratique du Congo au Burundi en passant par le Mali, Haïti, en République de la Centrafrique, la Côte d’Ivoire et le Darfour, elles ont hissé le drapeau du Burkina Faso. Elles, ce sont les femmes policières et gendarmes du Burkina Faso qui ont participé aux missions de maintien de paix des Nations Unies.

Elles ont été envoyées sur plusieurs théâtres d’opérations de maintien de paix des Nations Unies. A l’occasion des 48 heures de Individual Police Officer (IPO), initiées par la coopération en leurs hommages, certaines de ces femmes sont revenues sur leurs parcours en tant qu’agents de maintien de la paix des Nations Unies.

Elle a été la première femme burkinabè à participer à une mission de maintien de paix des Nations Unies. Après 42 mois en République Démocratique du Congo et au Burundi, Odile Kantiono, Inspectrice générale de police à la retraite, a déclaré avoir accompli ses missions des nations Unies avec satisfaction.

Egalement, elle a invité la jeune génération de s’engager pour la paix au Burkina Faso et dans le monde. « J’ai passé deux ans en RDC, 18 mois au Burundi, avant de revenir occuper le poste de directrice régionale de la police du Nord. Après cela, ce sont des tournées pour les missions des Nations. De l’Italie au Darfour, j’ai accompli des missions de maintien de paix. En 2019, j’ai été nommée coordonnatrice régionale des Nations Unies à Gao au Mali. Je vous invite à travailler pour la paix dans nos nations. Sans la paix, on ne peut pas construire une nation », a-t-elle expliqué.

Pour Yvette Zombré/Boni commissaire principale de police et par ailleurs lauréate du prix de la meilleure policière des Nations Unies en 2016, a qualifié ces missions onusiennes, d’expériences non seulement personnelles mais aussi pour sa patrie. Elle a précisé que le travail, la discipline et l’abnégation sont les maîtres mots de son succès.

« Je suis allée aux Nations Unies en tant que IPO. Après j’ai été au département de la sécurité des nations Unies. Depuis fin 2019, je suis à la cour pénale Internationale (CPI). Actuellement, je suis en mission Centrafricaine. C’est un parcours que j’ai vraiment aimé. Et c’est le travail et le courage, c’est surtout cela », a-t-elle relevé.

En rappel, l’implication des femmes dans le maintien de la paix dans le monde a été décidée par la résolution 1325 en 2000, des Nations Unies sur les femmes pour la paix et la sécurité.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

