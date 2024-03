Cancer du Col de l’utérus : La SOGOB vent debout contre la maladie chez les femmes FDS

publicite

La Société des gynécologues et Obstétriciens du Burkina (SOGOB) dans le cadre de la commémoration du 8 mars (journée internationale des droits de la femme) en différé, a organisé une campagne de dépistage volontaire des lésions précancéreuses du col de l’utérus. Cette campagne se tient du 29 au 30 mars 2024 au CHU de Bogodogo au profit des femmes militaires, paramilitaires, des journalistes et blogueuses.

Pendant deux jours le Service de Gynécologie obstétrique du chu de Bogodogo s’ouvre aux femmes des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), journalistes, blogueuses pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus. C’est la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Burkina (SOGOB) avec à sa tête le Pr Charlemagne Ouédraogo qui organise cette activité au profit de ces femmes du vendredi 29 au samedi 30 mars au Chu de Bogodogo.

« C’est aussi notre manière de contribuer à la lutte contre l’insécurité en donnant la santé à ces femmes qui se sont engagées auprès des hommes pour faire en sorte que le pays puisse être libéré (de l’insécurité, NDLR) « , a expliqué Pr Charlemagne Ouédraogo, président de la SOGOB, justifiant ainsi la tenue de cette campagne de dépistage au profit des femmes militaires paramilitaires, journalistes et blogueuses.

Pour lui, les femmes FDS, à force d’être focalisées dans la lutte contre l’insécurité, peuvent oublier leur propre santé et « beaucoup de maladies en particulier le cancer peuvent évoluer à bas bruit et fragiliser ces femmes FDS. C’est pour cela que nous avons voulu leur faire ce clin d’œil et organiser cette campagne de dépistage pour les lésions précancéreuses du col de l’utérus », a-t-il poursuivi. Pr Charlemagne Ouédraogo a promis que s’il y a des lésions, elles seront traitées sur place afin que ces femmes FDS puissent retrouver la Santé et poursuivre leur combat.

Au total, pour cette campagne, Pr Charlemagne et ses collègues attendent plus de 500 femmes. Par ailleurs, concomitamment, le 30 mars la SOGOB organise également une randonnée pédestre au Parc urbain Bangr Weogo pour lancer un certain nombre de messages en rapport avec la promotion de la Santé à travers la pratique du sport.

Pr Charlemagne Ouédraogo a, pour terminer, invité les femmes à adhérer massivement à cette campagne de dépistage, mais aussi à vacciner les adolescentes à partir de 9 au vaccin contre le cancer du col de l’utérus afin de prévenir le cancer du col de l’utérus et les lésions précancéreuses graves chez ces futures femmes.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

