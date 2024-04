Gastronomie : « Le Capitol », un nouveau fast-food à Tampouy

publicite

Le café restaurant fast-food « Le Capitol », a ouvert ses portes le samedi 30 mars 2024 au secteur 20, dans le quartier Tampouy de Ouagadougou. Ce nouveau restau propose un menu diversifié pour le bonheur des clients.

« Le Capitol », c’est le nom de ce nouveau fast-food, un café restaurant qui a ouvert ses portes le samedi 30 mars à Ouagadougou, situé au secteur 20 de la ville de Ouagadougou plus précisément dans le quartier Tampouy. La réalisation de ce projet est portée par un trio de jeunes résidents du quartier.

Selon les promoteurs, l’idée a germé d’un constat depuis 2022. En effet, les fast-foods sont quasi inexistants dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou en particulier dans la zone de Bassinko. Cependant, les zones périphériques regorgent de nombreux habitants.

« Tout est parti d’une conversation entre amis au quartier. On s’était réuni pour prendre un pot lors d’une fête en 2021. J’avais émis l’idée d’ouvrier un fast-food au quartier. A l’époque, beaucoup de personnes quittaient la ville pour venir s’installer à Bassinko, qui est situé à la périphérie.

On s’est dit pourquoi ne pas rapprocher les choses de la ville à la périphérie pour le bonheur de ceux qui viennent pour s’installer. C’est parti comme ça et on a ouvert 1 en décembre 2022 à Bassinko et aujourd’hui son annexe à Tampouy », a expliqué Phalek Pardevan, l’un des promoteurs.

Avec un menu riche et varié, la satisfaction de la clientèle est le maître-mot des promoteurs de ce fast-food. Des hamburgers, des fritures, du pain anglais, du café, des mets locaux comme le Babenda, le tô, sont, entre autres, les plats qui seront servis à la clientèle de ce fast-food.

Les premiers clients apprécient déjà la qualité de la prestation et manifestent leur satisfaction et traduisent leur encouragement aux promoteurs. « Je suis très content des plats. C’est délicieux, ce qu’ils font là, tout est fait dans de bonnes conditions, dans la propreté et c’est Halal, donc je les encourage », a lancé Arsène Yaméogo, l’un des premiers clients. Le fast-food « Le Capitol » est ouvert tous les jours de lundi à dimanche.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

