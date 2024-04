Lutte contre la stigmatisation des PV VIH : ATM sollicite les leadeurs coutumiers et religieux

publicite

L’Association Tends-moi la Main (ATM) a initié une rencontre d’information et de plaidoyer auprès d’une trentaine d’autorités administratives, coutumières et religieuses pour la lutte contre la stigmatisation faite aux Personnes vivant avec le Virus de l’immunodéficience humaine (PV-VIH) le 28 mars 2024. L’objectif pour cette association est de lutter contre la discrimination et la stigmatisation envers les PV-VIH qui prend de l’ampleur dans la société burkinabè.

Le constat fait par l’Association Tends-moi la main (ATM) est clair, les personnes vivant avec le VIH-SIDA continuent de subir la discrimination, mais aussi la stigmatisation du fait de leur statut sérologique.

Cela, avoue, Aïcha Ouédraogo, président de l’Association Tends-moi la main, ne favorise pas une lutte efficace contre ce mal. Aussi son association a-t-elle organisé cette rencontre pour toucher une cible et pas des moindres. Il s’agit des autorités administratives, coutumières, et religieuses.

La rencontre a en effet eu pour objectif d’outiller ce beau monde sur la stigmatisation vis-à-vis des personnes vivantes avec le VIH-SIDA. In fine ce qui est attendu selon Aïcha Ouédraogo, c’est que ces autorités coutumières et religieuses servent de relais dans leur milieu, dans leur communauté pour sensibiliser contre la stigmatisation et la discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Foi de quoi avec leur rang et leur autorité leurs voix porteront plus dans la communauté.

Le Balum naaba de Tampouy, appartenant à l’union nationale des religieux et coutumiers du Burkina a pris part à cette rencontre. Il a d’abord fait observer que le VIH-SIDA touche toutes les communautés. « Il n’y a pas une famille dans le temps qui n’a pas été victime du SIDA. Si nous nous engageons pour parler à nos communautés, je pense que le message sera mieux écouté parce qu’ils écoutent d’abord le chef religieux, l’imam, avant de dire oui nous sommes d’accord parce que le chef a dit », a-t-il indiqué.

C’est donc en porte-voix de ATM contre la stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant contre le VIH-SIDA que ces coutumiers et religieux repartent auprès de leur communauté. Aïcha Ouédraogo a indiqué qu’une personne vivant avec le VIH-SIDA n’est pas différente d’une personne vivant avec le paludisme, on doit travailler à intégrer cela ».

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

