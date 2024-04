Business Forum de l’entrepreneuriat et des innovations : Les acteurs en concertation à Ouagadougou

publicite

Il est prévu du 7 au 9 mai 2024 à Ouagadougou, le business forum de l’entrepreneuriat et des innovations sous le thème « Jeunesse, écosystème entrepreneurial: quelle stratégie adopter pour faire face aux enjeux du marché dans un contexte d’insécurité ? ». L’initiative est du Conseil promotionnel pour l’action des jeunes en Afrique/ section Burkina Faso (COPAJE-AF/BF) qui a tenu une rencontre de cadrage le vendredi 5 avril 2024 à Ouagadougou afin de décliner les grandes orientations du forum.

Le business forum de l’entrepreneuriat et des innovations a pour objectif principal de créer un cadre d’échange direct entre les décideurs, la jeunesse, les leaders et les entrepreneurs. Selon le coordonnateur national du Conseil promotionnel pour l’action des jeunes en Afrique/ section Burkina Faso (COPAJE-AF/BF), Souleymane Nana, de façon spécifique il sera question d’une part de mettre en lumière les réformes entreprises par les pouvoirs publiques et de présenter des initiatives de soutien à l’entrepreneuriat.

D’autre part, il s’agira de créer un cadre de proposition, de partage d’outils pratique efficaces et de stratégies éprouvées pour faire face au marché local dans un contexte de crise sécuritaire. Ensuite, l’occasion sera donnée aux participants de présenter les expériences d’autres États ayant réussi la mutation économique et technologique.

En effet, Souleymane Nana a indiqué que la réunion de cadrage avec les différentes parties prenantes a permis de s’accorder sur les différentes thématiques qui seront les fils conducteurs des panels qui feront l’objet des échanges au cours du forum. « Les travaux, il y a eu trois groupes qui se sont constitués. Le premier groupe a travaillé sur quelles stratégies de formation adapter face aux nouveaux enjeux de développement éducatif. Ceci s’adresse particulièrement au ministère de l’éducation nationale.

Le Deuxième groupe s’adresse au ministère de la jeunesse et de l’emploi sur les stratégies innovantes pour inciter les jeunes à créer, à développer les entreprises. Les stratégies innovantes pour financer les PME dans cette période de crise est une thématique qui va s’adresser au ministère de l’économie et des finances. Le troisième groupe à travailler sur quelles sont les innovations à porter dans le domaine de l’agriculture pour une compensation des pertes agricoles dans les zones à fort défis sécuritaire », a-t-il détaillé.

Par ailleurs, Dr Serge Godounou Dossou, un participant au cadrage a indiqué que le fait de mettre la jeunesse au cœur des thématiques n’est pas anodin. « Les jeunes sortent des universités ou des centres de formation professionnelle et se retrouvent sur le marché de la recherche de l’emploi. Nous devons les amener à l’esprit entrepreneurial parce qu’il faudrait que les jeunes comprennent aujourd’hui qu’ils doivent aussi créer. Ils ne doivent plus s’attendre à être engagés soit par l’État où le privé. C’est sur cette stratégie que nous devons réfléchir, sur comment amener les jeunes à être des créateurs d’entreprises », a-t-il soutenu.

Il faut noter qu’en plus des différents panels qui vont meubler le business forum, il est prévu un espace B to B et une rue marchande. Pour rappel, l’idée du Business Forum est la résultante du sommet des jeunes leaders et acteurs de développement local en Afrique qui a eu lieu du 5 au 7 juillet 2023 à Ouagadougou. Un sommet qui a connu la participation de 800 jeunes leaders et acteurs de développement local du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

