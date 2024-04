CAGEI : Certificat en Suivi, Évaluation, Redevabilité, Apprentissage (MEAL)

publicite

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture de la première session de formation certifiante en Suivi, Évaluation, Redevabilité, Apprentissage (MEAL)

OBJECTIF

Le certificat en Suivi, Évaluation, Redevabilité, Apprentissage (MEAL) vise à renforcer les capacités techniques et cognitives des acteurs de terrain en matière de conception et mise en œuvre efficace d’un système MEAL.

COMPETENCES VISEES

A l’issue du programme, le candidat devrait être capable de

Maîtriser les concepts relatifs aux systèmes MEAL

Maîtriser les principes et outils MEAL

Inscrire l’approche MEAL dans une démarche de gestion de cycle de projet

Élaborer et mettre en œuvre les principaux outils MEAL (outils d’évaluation de la qualité des données, outils d’enquête, TDR, rapport d’évaluation, mécanisme de redevabilité, fiche d’apprentissage, analyse des risques, système d’information).

Mettre en application l’approche MEAL dans la mise en œuvre de projets et programmes

PUBLIC CIBLE

Chargé de suivi et d’évaluation et vous souhaitez développer vos connaissances des outils et de l’approche MEAL

coordonateur terrain ou responsable de projet et vous souhaitez améliorer vos compétences sur les principes et les outils MEAL

Étudiants, Enseignants, Consultants, etc.

PREREQUIS

Connaissance de base sur les principaux outils et enjeux du cycle de projet (cadre logique, etc)

CONTENU INDICATIF

1. CONCEPTS ET PRINCIPES DE L’APPROCHE MEAL

Concepts clés ; enjeux de qualité et de redevabilité des projets/programmes; Le système MEAL dans le cycle de projet ; GAR, Le système MEAL dans le cycle d’amélioration d’une organisation (au niveau institutionnel) ; Rôles et responsabilités des différents acteurs d’un système MEAL

2. LE SYSTEME MEAL : OUTILS ET TECHNIQUES

Plan MEAL, outils d’évaluation de la qualité des données, outils de collecte et de traitement des données, TDR, rapport d’évaluation, mécanisme et principes de redevabilité, fiche d’apprentissage, analyse des risques, système d’information Gestion des données, prise de décision, apprentissage et protection ; Actions clés de renforcement de la qualité et de la redevabilité d’une intervention (participation, protection, inclusion), indicateurs types de l’apprentissage

3. Application dans la mise en œuvre des projets

Intégration de l’approche MEAL dans la démarche de gestion du cycle des projets, Mise en place d’un mécanisme de redevabilité et d’apprentissage, cas pratiques

FORMATEURS

La formation est assurée par Mr DOSSO Daouda, ingénieur Data sciences et Intelligence artificielle, spécialiste du suivi évaluation et apprentissage, capitalisant plus de 10 ans d’expérience dans le domaine dans les organisations internationales. Il est actuellement le Manager suivi-évaluation en Charge de l’Afrique Francophone d’une structure international

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Il s’agit d’un séminaire de formation donnant droit à un certificat après validation avec une moyenne générale de 12 au moins. Il est organisé en cours du soir d’une durée deux semaines environ du 18-30 mars 2024 en ligne

PROGRAMME

Inscription : 10 avril 2024

Période de cours : 15- 28 avril 2024

Régime : En ligne

Période de cours : 18h – 21h30

COUT DE LA FORMATION

La formation est ouverte aux praticiens et futurs praticiens du domaine de management des projets. Les frais de participation sont :

– Pour les candidatures individuelles : 250 000 F CFA payables en deux tranches

– Pour les candidatures institutionnelles : 400 000 F CFA en une seule tranche

INSCRIPTION EN LIGNE

Pour vous inscrire, allez sur le lien 👇🏾👇🏾👇🏾

https://forms.gle/6cYwQXv9yFnjJNyf7

CONTACT

Info line : 00226 25 45 37 57

E-mail : cagei.int@gcom

Whatsapp : 00226 78 39 88 55

Consulter nos offres : lacagei.com

