Solutions numériques : Avec SUNU Assurances, renouvelez votre assurance auto en quelques clics

SUNU Assurances a tenu une conférence de presse ce samedi 6 avril 2024 pour présenter de nouvelles solutions digitales qu’elle propose à sa clientèle. L’objectif pour l’assureur SUNU, c’est d’être plus proche de sa clientèle et s’adapter aux besoins de ses clients à travers des solutions digitales.

« Aujourd’hui, on est samedi, nous sommes au soir, mon Assurance auto est arrivée à échéance. Je n’ai plus besoin de courir, de me précipiter dans une agence SUNU Assurances. À partir de ma position, je souscris à une de nos solutions Clic@uto et je suis en règle vis-à-vis de la règlementation », a indiqué Djibril Kader Ouédraogo, directeur SUNU Business Burkina Faso.

Il a présenté ainsi, une des facilités qu’offre l’application MySUNU (plus précisément sa partie Clic@uto) téléchargeable sur Playstore, iOS ou sur le www.mysunu.sunuassurance.com. MySUNU est en effet une application mise en place par SUNU Assurances dans le cadre des solutions digitales dont elle s’est dotée pour apporter des solutions adaptées à sa clientèle.

Aussi dans le cadre de ses solutions digitales, quatre livrables de ce programme digital ont été présentés à la presse ce 6 avril. Des explications de Jean-François Kambou, président du comité exécutif de SUNU Business Burkina GIE, MySUNU, le premier est en réalité le point d’entrée des autres offres digitales.

L’outil MySUNU permet de créer un compte SUNU à partir duquel le client peut rattacher ses contrats actuels et faire des souscriptions pour des contrats futurs avec Sunu Assurance Burkina Faso que ça soit en Assurances vie ou IARD. Le deuxième outil, c’est le centre de relation client avec comme point d’entrée le numéro 3340.

Un numéro qui conduit directement au centre de relations publiques à même d’assister les clients pour tout souci ou besoin de souscription à un service SUNU. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, le SUNU contact ou centre de relation client, via le 3340 vous informe sur les produits et services de SUNU Assurances, gère vos réclamations, fait des prestations, vous permet de renouveler votre assurance auto, de faire des paiements de primes et des déclarations de sinistres, etc.

Le troisième livrable digital, c’est Futuris. À en croire M. Kambou, c’est la première solution d’assurance éducative 100% digitale. Rappelons au passage que pour cette offre, les souscriptions vont de 1000 à 10 000. Futuris est disponible sur l’application MySUNU.

Jean-François Kambou a présenté un quatrième livrable qui est Clic@uto. Un produit d’assurance automobile 100% digitalisé. Tous ces produits sont à retrouver sur l’application MySUNU ou sur le www.mysunu.sunuassurance.com Pour terminer, les responsables de SUNU Assurances ont rassuré de la qualité du nouveau service digital proposé et assure de la protection des données à caractère personnel des clients.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

