Coopération : Chinois et Burkinabè se découvrent culturellement

En marge de la cérémonie officielle d’ouverture du séminaire organisé à l’endroit des responsables de médias et journalistes du Burkina Faso, le mercredi 10 avril 2024, à Beijing, en Chine, il est intervenu une rencontre d’échanges entre hôtes chinois et burkinabè. Il s’est agi, pour chacune des parties, de mieux faire connaitre son pays, son patrimoine culturel, etc.

La première véritable activité, après la cérémonie officielle d’ouverture du séminaire organisé à l’endroit des responsables de médias et journalistes du Burkina Faso, a été une rencontre d’échanges et de partage. En effet, assis autour d’une même table, et repartis en plusieurs groupes, Chinois et Burkinabè ont appris du riche patrimoine culturel de l’autre. Ils ont aussi parlé du monde médiatique de leur pays et bien d’autres questions.

Jérémie Li Jian, membre du comité d’organisation du séminaire, dit avoir noté des similitudes entre la Chine et le Burkina Faso. « Avant (ndlr, le séminaire), je ne savais pas beaucoup de choses sur le Burkina Faso comme de nombreux pays africains. A travers cette activité (ndlr, rencontre d’échanges), j’ai beaucoup parlé avec le représentant des responsables de médias du Burkina Faso. J’ai compris que la Chine et le Burkina Faso possèdent des points communs.

Par exemple sur le plan ethnique, nos deux pays possèdent, tous les deux, différentes ethnies et parlent différentes langues. Deuxièmement, c’est sur l’objectif de ce séminaire. A travers ce séminaire, la Chine veut faire savoir sa propre image au reste du monde et le Burkina Faso veut que les Chinois sachent plus de choses sur le Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Au sortir des échanges, Jérémie Li Jian a manifesté le désir de connaitre un jour le Burkina Faso. « Bien sûr, parce que j’apprends en français ; les pays africains francophones sont une destination favorite pour un étudiant comme moi qui apprend le français », a-t-il réagi à la question de savoir si les informations sur le Burkina Faso lui ont donné l’envie de le découvrir à l’occasion.

Abdou Aziz Saré, journaliste reporter à la télévision privée BF1 du Burkina Faso, a trouvé les échanges très fructueux. « Les échanges nous ont permis de découvrir un tant soit peu la culture chinoise, l’origine des noms et prénoms chinois et aussi comment fonctionnent les médias ici en Chine. Ça nous a également permis de partager avec les Chinois la culture burkinabè, notamment ce que représente le FASO DAN FANI pour le Burkina Faso ainsi que le chapeau de Saponé… », a-t-il avancé.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Beijing, Chine

Burkina 24

