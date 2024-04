Les GARSI et la Brigade territoriale de Gendarmerie de Barani accompagnent les populations locales pour une journée de salubrité

Dans le cadre des Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), les Groupes d’Actions Rapides de Surveillance et d’Intervention (GARSI) et la Brigade territoriale de Gendarmerie de Barani ont pris part à une opération de nettoyage aux côtés des populations de la commune de Barani dans la matinée du 07 avril 2024.

Organisée par la délégation spéciale de la commune suscitée, en collaboration avec les autorités coutumières, religieuses et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), l’initiative a consisté à nettoyer le marché, le centre de santé et de promotion sociale (CSPS), l’école primaire A, ainsi que le camp des Personnes Déplacées Internes (PDI) de Barani.

Cette action louable et citoyenne offre à la Gendarmerie une opportunité d’intensifier sa coopération avec les populations, un élément crucial notamment dans le contexte de reconquête du territoire national.

Source : Gendarmerie Nationale

