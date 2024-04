Soum: L’armée burkinabè pulvérise des pick-up chargés de carburant et de munitions

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’armée burkinabè a opéré, ce dimanche 14 avril 2024, des frappes réussies à Nassoumbou (Soum, Nord), contre des pick-up remplis de munitions et de carburant en provenance du Mali. C’est ce qu’a rapporté l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

La suite après cette publicité

Ce dimanche 14 avril 2024, les vecteurs aériens du Mali ont aperçu des pick-up chargés de carburant et de munitions qui se dirigeaient vers la frontière burkinabè.

Ils vont alerter leurs frères d’armes burkinabè, des manœuvres de cette colonne de terroristes. Selon des sources sécuritaires, les vecteurs aériens du Burkina vont les suivre jusqu’à leur stationnement sous des arbres au nord de Nassoumbou.

Pendant que les malfaiteurs patientaient avant de reprendre chemin, la flotte burkinabè aiguisait ces drones et autres appareils volants.

Très vite, des violentes et précises frappes sont dirigées sur l’ennemi. Les pick-up et leurs contenus sont anéantis et l’opération de ravitaillement contrecarrée, pendant que les opérations se poursuivent.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite