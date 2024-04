SNC 2024 : L’Union européenne acte son accompagnement à l’événement avec une enveloppe de 82 millions de F CFA

publicite

L’Union Européenne a matérialisé son accompagnement à la 21ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), ce mardi 16 avril 2024. Son ambassadeur au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, a acté ce partenariat en sortant une enveloppe de 82 millions de Francs CFA pour le financement de plusieurs activités lors de cette édition prévue du 27 avril au 04 mai 2024 dans la ville de Sya.

La 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) se tiendra du 27 avril au 04 mai 2024 dans la ville de Sya. Le comité d’organisation, aussitôt installé s’active pour la réussite de l’événement. Pour cette réussite, il faille l’accompagnement des différents partenaires du pays. C’est un exemple que l’Union Européenne a pris en mettant la main dans la poche ce mardi 16 avril 2024.

Cet accompagnement estimé à environ 82 millions de francs CFA devrait servir selon l’ambassadeur de l’Union Européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi au financement des stands, à l’initiation de différents prix pour les artistes, la mise en place des podiums, etc.

« On vient de parler avec le ministère. On va soutenir la semaine. On pourra aider plus de 400 chapiteaux et des stands. On aura des podiums où les artistes viendront s’exprimer. Comme on l’a dit au ministre, notre partenariat est un partenariat de longue haleine. La culture est un facteur économique essentiel et certainement dans tout ce qui est de la cohésion sociale et du vivre ensemble », a déclaré Daniel Aristi Gaztelumendi.

C’est donc un accompagnement qui s’inscrit dans les ambitions de l’UE d’œuvrer pour la promotion du vivre ensemble par la culture au Burkina Faso, toujours selon l’ambassadeur. « La culture, comme je le disais est un vecteur essentiel pour le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. A travers nos projets, il y a eu, à peu près 200 initiatives qui ont été lancées dans le domaine de la culture qui vont continuer dans le temps et créer des emplois», a ajouté l’ambassadeur.

En rappel, cette biennale, SNC, est placée sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». Son comité d’organisation est présidé par le Secrétaire général du ministère en charge de la culture Aymar Fidèle TAMINI.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

