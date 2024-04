Économie circulaire : YULCOM Technologies signe un contrat de trois ans avec le Service Public de Wallonie (SPW) en Belgique

publicite

YULCOM Technologies, une firme multinationale canadienne de conseil en technologies de l’information et en intelligence artificielle, vient de décrocher, à la suite d’un appel d’offres national, un contrat auprès du Service Public de Wallonie. Pendant trois (3) ans, YULCOM aura pour mission principale d’offrir des prestations intellectuelles pour la mise à jour des données relatives à l’outil « Ecosystème Circulaire » prévu dans le cadre de la Stratégie régionale en économie circulaire dite « Circular Wallonia ».

La stratégie Circular Wallonia est une initiative lancée en 2021 par le gouvernement wallon et visant à guider les entreprises et les acteurs industriels de la région wallonne vers une transition circulaire.

Le projet « Ecosystème Circulaire » est développé dans le cadre de cette stratégie dans l’objectif de permettre à ses utilisateurs de s’informer, d’identifier des projets inspirants, des partenaires potentiels et toutes autres informations et opportunités relatives à la circularité les encourageant à s’engager pleinement dans une démarche circulaire. L’outil sera aussi une opportunité pour l’administration d’effectuer des analyses des données qui se traduiront en statistiques focalisées sur des thématiques d’intérêt.

La filiale belge de la firme canadienne YULCOM a ouvert ses portes à Bruxelles, la capitale, en 2022 et y accompagne les institutions publiques et les entreprises belges et européennes dans l’accélération de la transition digitale.

« Nous sommes heureux de soutenir le Service Public de Wallonie (SPW) dans son effort visant à améliorer la communication sur l’offre circulaire de la Région Wallonne auprès des citoyens et des entreprises. Notre engagement inclut également la fourniture d’un travail de la donnée complet et essentiel pour évaluer et optimiser les progrès vers une économie circulaire » affirme Roch de Vidts, Directeur général de YULCOM Belgium.

Ce projet du SPW Economie, Emploi, Recherche marque une étape significative dans la réalisation des objectifs de Circular Wallonia et renforce l’engagement vers un avenir plus durable et résilient. Depuis plusieurs années, YULCOM accompagne ses clients dans l’intégration des meilleures technologies numériques en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie et est présidé par le Burkinabè Youmani Jérôme LANKOANDE.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

