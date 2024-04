Environnement : L’Ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso inaugure un bosquet de 5 hectares

publicite

Sous le slogan « Je suis poumons verts », l’ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso a inauguré un bosquet de 5 hectares au sein de la ceinture verte de la ville de Ouagadougou, ce mardi 16 avril 2024.

L’ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso a créé un bosquet de 5 hectares entièrement clôturé, avec une couverture d’eau sur la ceinture verte de Ouagadougou au niveau de l’arrondissement N°4.

À travers l’inauguration du bosquet sous le slogan « Je suis poumons verts », l’Ambassade des Pays-Bas envoie un message pour dire : pour pouvoir bien respirer, pour qu’il y ait moins de chaleur, il faut planter! Surtout planter utile. Et le bosquet est un cadre idéal pour planter utile.

L’idée du bosquet est une approche de résilience communautaire qui vise à stimuler l’action du citoyen, et d’emmener les populations à prendre en main leur propre développement. « Nous avons opté pour une approche climat, une approche agriculture pour bien contribuer à la sécurité alimentaire », a expliqué Esther Loeffen, Ambassadrice des Pays-Bas au Burkina Faso.

Dans ce bosquet se sont des espèces locales comme des baobabs, des manguiers, etc. des plantes fruitières qui sont plantés. Ce n’est donc pas un simple reboisement mais c’est aussi une source de revenus pour les associations de l’arrondissement qui vont assurer l’entretien du bosquet. D’ailleurs, une partie de ce jardin sera réservée au maraichage, selon la diplomate néerlandaise.

Et pour Roger Baro, Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, qui a présidé la cérémonie d’inauguration, la création du bosquet entre en droite ligne des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne portées par les autorités de la transition burkinabè.

« Ça veut dire l’appel de ces journées a fait écho jusqu’au Pays-Bas. Planter un arbre est à la portée de tout le monde. Chacun peut faire sa part, l’ambassade des Pays-Bas a fait sa part, nous appelons les autres à faire de même », a-t-il exprimé.

Pour la réalisation de ce bosquet, l’orientation technique vient de Tree Aid, une ONG partenaire de l’Ambassade des Pays Bas au Burkina Faso, qui travaille dans le domaine de l’environnement. « En assurant la coordination totale du projet avec les associations locales, Tree Aid a proposé le plan d’aménagement de ce bosquet, a organisé l’activité de nettoyage, organisé l’acquisition des plants, la trouaison », a confié Daniel Désiré Ouédraogo, Directeur pays de l’ONG Tree Aid au Burkina Faso.

Au niveau du Bosquet, le travail se poursuit avec la mise en place du poste de surveillance, le forage, l’organisation des communautés pour la mise en place du site maraicher et la poursuite des plantations, sous la coordination de Tree Aid ayant l’expertise en la matière, informe Daniel Ouédraogo.

Une responsabilité qui traduit un bon partenariat existant entre la Coopération Néerlandaise, l’un des partenaires financiers de Tree Aid dans la mise en œuvre du Programme d’appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, phase 3.

Akim KY

Burkina 24

