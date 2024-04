Le Comité National de la Microfinance définit ses missions et attributions aux acteurs des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective tient un atelier d’échanges et de sensibilisation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) sur les missions et attributions du Comité National de la Microfinance ce mercredi 17 avril 2024 à Ouagadougou. Cet atelier s’adresse à trois cent (300) personnes issues des SFD, des autres acteurs de la microfinance et des organisations de la société civile.

La suite après cette publicité

Le secteur de la microfinance est un outil d’accélération de la croissance économique et sociale. Le secteur présente d’énormes opportunités à des populations à faibles revenus qui ont difficilement accès aux banques classiques, selon Edwige Yaméogo, chargée de mission, représentant le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective.

Au 31 décembre 2023, informe-t-elle, « le nombre de Systèmes de Finances Décentralisés Agrées s’élevait à 124. Le nombre des membres du secteur était estimé à 1 785 056. L’épargne collectée se chiffrait à 409, 01 milliards de FCFA. L’encours des crédits s’établissait à 372, 84 milliards de FCFA ».

Cependant dit-elle, les résultats de la supervision, des SFD ont toujours relevé un nombre croissant de SFD en situation de crise. C’est donc dans le cadre de l’amélioration du dispositif de surveillance et de contrôle du secteur de la microfinance, qu’il a été créé le Comité National de la Microfinance (CNM). Il est indiqué donc que cet organe décisionnel soit connu des acteurs de la microfinance.

C’est dans ce cadre que se tient le présent atelier d’échanges et de sensibilisation des SFD sur les missions et les attributions du CNM. Au cours de l’atelier, il sera question de présenter le Comité National de la Microfinance (CNM), un organe décisionnel rattaché au ministère en charge des finances, selon Ousseni Kaboré, Directeur de l’assurance et de contrôle des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD).

À l’entendre, le secteur de la microfinance se porte assez bien au Burkina Faso, malgré des difficultés comme le non-respect des dispositions légales, règlementaires et statutaires au niveau des structures de la microfinance, la forte dégradation de la qualité du portefeuille des structures de microfinance.

« Le comité sera chargé d’auditionner les structures de la microfinance qui ont failli aux règles de bonnes conduites de la profession. La structure sera également chargée de faire des propositions d’assainissement au ministère chargé des finances », a-t-il soutenu.

Aussi, la question d’accessibilité se pose dans un contexte marqué par l’insécurité, car il y a beaucoup de zones où les institutions ne peuvent pas s’installer, selon Ousseni Kirakoya, président de l’association professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina Faso qui évoque aussi, un besoin d’éducation et la sensibilisation en matière de finance numérique.

Il faut noter que sur une population active estimée à 10 millions d’habitants en 2016, il y a autour de 3 millions de Burkinabè qui sont bancarisés. En terme d’inclusion financière, le gouvernement prévoit atteindre un taux d’inclusion au-delà de 35% à l’horizon 2025-2027.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite