L’Ajax d’Amsterdam ne renonce pas à Bertrand Traoré

Bertrand Traoré, 28 ans, vient de signer à Villareal où il a disputé six matchs de retour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. L’Ajax d’Amsterdam connait bien Bertrand Traoré qui a évolué au sein de cette équipe lors de la saison 2016/2017 avec 24 matchs et 9 buts inscrits.

Bertrand Traoré, après l’élimination des Etalons du Burkina Faso de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire par le Mali a signé avec Villareal jusqu’à la fin de la saison. Son objectif est de retrouver du temps de jeu dans le championnat espagnol qui convient à son style de jeu.

Mais l’Ajax ne lâche pas prise. Cet intérêt de l’Ajax pourrait plaire à Bertrand Traoré qui estimait y avoir passé la meilleure année de sa carrière.

« J’ai fait une année, mais j’ai l’impression d’avoir passé 5 ans : Cela est dû au fait que nous avons joué assez de matchs intenses. Nous avons longtemps été en lice pour le championnat et avons atteint la finale de la Ligue Europa. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. Je n’ai rien gagné, mais c’était un moment incroyable », se souvient-il dans une interview réalisée au mois de mars 2023.

