Coopération : Des journalistes burkinabè au Groupe de communication internationale de Chine (CICG)

Des journalistes burkinabè ont échangé avec les premiers responsables du Groupe de communication internationale de Chine (CICG), le mardi 16 avril 2024 à Beijing. Il a été question d’une mutualisation de connaissances des uns et des autres dans le domaine de la pratique journalistique dans les deux pays.

Dans le cadre de la coopération, des journalistes du Burkina Faso ont rencontré la direction du Groupe de communication internationale de Chine (CICG).

Pendant plus de deux heures d’horloge, les échanges ont porté essentiellement sur l’organisation, le développement professionnel des jeunes dans les médias et l’avenir des technologies médiatiques. Beaucoup de divergences dans l’exercice du journalisme dans les deux pays ont été exposées.

En Chine pour être un journaliste, il faut obtenir un certificat à l’issue de la formation à l’université et ensuite passer un concours pour la spécialisation. Par contre, au Burkina Faso, la pratique journalistique n’est pas liée à la formation de base.

Min Yi, secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti du CICG, a fait savoir que chaque année, diverses activités de dialogue culturel sino-africain pour favoriser l’échange et la compréhension mutuels entre les civilisations chinoises et africaines sont organisées.

« Depuis la reprise des relations diplomatiques en mai 2018, sous l’attention et la promotion conjointes des chefs d’État des deux pays, les relations sino-burkinabè se développent sainement et rapidement, avec des échanges et coopérations ordonnées dans divers domaines et des contacts de plus en plus fréquents entre les peuples des deux pays. Les échanges culturels et la compréhension mutuelle des civilisations n’est pas seulement nécessaire pour nos deux pays et nos peuples, mais a également une importance significative et profonde pour la paix et le progrès de l’humanité.

Les jeunes des deux pays, en particulier ceux dans le domaine des médias, y jouent un rôle de pionnier et sont la force principale, partageant la mission et la responsabilité de construire ensemble l’amitié sino-burkinabè dans la nouvelle ère », a-t-elle relevé.

Christine Coulibaly, membre de la délégation des journalistes burkinabè, a présenté les réalités et les disparités de la pratique journalistique entre les deux pays. Pour elle, l’intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans les productions médiatiques.

En rappel, le CICG, qui a plus de 70 ans d’histoire, est une institution de communication intégrée comprenant l’édition des livres, des quotidiens et des nouveaux médias.

