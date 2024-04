Burkina Faso : Vers la validation de la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028

publicite

Après vingt-trois mois d’intenses travaux, le secrétaire général du ministère en charge de la santé, Dr Issa Ouédraogo, a procédé à la validation technique de la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028 et des documents connexes ce mercredi 17 avril 2024 à Ouagadougou.

Les 16 et 17 avril 2024, les personnes ressources du domaine de la santé et les partenaires techniques et financiers se sont réunis pour la validation technique de la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028.

A la suite des 48 heures d’échanges, le secrétaire général du ministère en charge de la santé Dr Issa Ouédraogo a assuré que les différentes suggestions permettront sans nul doute d’enrichir la qualité et la pertinence des documents, qui somme toute, vont améliorer la santé des communautés rurales et urbaines.

« Comme nous l’avons souhaité depuis le début, les livrables finaux devraient incarner les normes les plus élevées de qualité, inspirant la confiance dans tous les domaines d’utilisation et servant de boussole pour la mise en œuvre des interventions de santé communautaire impactantes », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Dr Issa Ouédraogo a souligné que la stratégie nationale 2024-2028 s’inspire de la vision du ministère de la santé qui s’est fixé pour leitmotiv de disposer d’un système de santé accessible, performant, et résilient.

« Nous avons bâti notre stratégie autour de quatre axes : le premier axe concerne la gouvernance de la santé communautaire ; le deuxième axe concerne l’accès des populations aux services de santé communautaire; le troisième axe concerne l’offre et l’utilisation des services de santé communautaire par les populations, et quatrièmement concerne la digitalisation intégrale des interventions de santé communautaire », a-t-il soutenu.

En outre, le représentant des partenaires techniques et financiers Dr James Mugaju représentant résident adjoint de l’UNICEF au Burkina Faso a salué la détermination et l’engagement du gouvernement à œuvrer pour l’amélioration et les progrès réalisés dans le domaine de la santé au Burkina Faso.

« Cette stratégie telle que vous l’avez déjà démontré, met déjà, et mettra toujours les populations au centre de toutes les actions. C’est un instrument de co-création de solution avec les populations. C’est une pierre angulaire des services de santé. Cette stratégie nationale fait du Burkina un pays modèle, un pays champion dans les services à base communautaire », a-t-il apprécié.

Nonobstant, il a réaffirmé le soutien de l’UNICEF et des autres partenaires à poursuivre leurs engagements, à accompagner le gouvernement dans l’opérationnalisation et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de santé communautaire.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

